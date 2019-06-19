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Марка Rezvani зробить позашляховик із захистом від електромагнітної зброї
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Каліфорнійська компанія Rezvani, що здобула популярність завдяки суперкару Beast, опублікувала перші зображення екстремального позашляховика Tank нового покоління. Однією з особливостей автомобіля стане захист електронних систем від електромагнітного випромінювання і зброї військового стандарту.
Як кажуть представники бренду, цей Tank побудований з нуля. У нього немає жодної деталі, яку він би ділив зі своїм попередником.
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Автомобіль має рамну конструкцію, позашляхову підвіску Fox, "зубасті" шини та 6,2-літрову "вісімку" з механічним нагнітачем потужністю понад тисячу кінських сил. Такий же агрегат встановлюється на Dodge Demon, але на ньому він видає 850 сил.
Іншої інформації про новий Tank поки немає. У компанії лише уточнили, що прем'єра машини відбудеться цього літа, а поки можна внести депозит у розмірі 2500 доларів.
Влітку минулого року фірма Rezvani показала "військовий" варіант моделі Tank. Він отримав броньований кузов, захист різних елементів конструкції кевларом, системи димової завіси і нічного бачення, сліпучі ліхтарі, стробоскопи, сирену, протигази, комплекти для надання першої допомоги та захисту від переохолодження.
"Військовий" Tank коштує 290 тисяч доларів.
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