Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Марка Rezvani зробить позашляховик із захистом від електромагнітної зброї

  • 4
Автомобіль отримав пристойний захист - фото 1
Автомобіль отримав пристойний захист

Каліфорнійська компанія Rezvani, що здобула популярність завдяки суперкару Beast, опублікувала перші зображення екстремального позашляховика Tank нового покоління. Однією з особливостей автомобіля стане захист електронних систем від електромагнітного випромінювання і зброї військового стандарту.

Як кажуть представники бренду, цей Tank побудований з нуля. У нього немає жодної деталі, яку він би ділив зі своїм попередником.

Актуально влітку: Лайфхаки для водіїв: як вберегтися від аномальної спеки

Автомобіль має рамну конструкцію, позашляхову підвіску Fox, "зубасті" шини та 6,2-літрову "вісімку" з механічним нагнітачем потужністю понад тисячу кінських сил. Такий же агрегат встановлюється на Dodge Demon, але на ньому він видає 850 сил.

Іншої інформації про новий Tank поки немає. У компанії лише уточнили, що прем'єра машини відбудеться цього літа, а поки можна внести депозит у розмірі 2500 доларів.

Марка Rezvani зробить позашляховик із захистом від електромагнітної зброї - фото 335131
Марка Rezvani зробить позашляховик із захистом від електромагнітної зброї - фото 335130
Марка Rezvani зробить позашляховик із захистом від електромагнітної зброї - фото 335132

Влітку минулого року фірма Rezvani показала "військовий" варіант моделі Tank. Він отримав броньований кузов, захист різних елементів конструкції кевларом, системи димової завіси і нічного бачення, сліпучі ліхтарі, стробоскопи, сирену, протигази, комплекти для надання першої допомоги та захисту від переохолодження.

Марка Rezvani зробить позашляховик із захистом від електромагнітної зброї - фото 335133
Марка Rezvani зробить позашляховик із захистом від електромагнітної зброї - фото 335134

"Військовий" Tank коштує 290 тисяч доларів.

Читайте також: Позашляховий Lamborghini Huracan Sterrato стане серійним автомобілем

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
  • 12 червня, 12:10
  • 1104
Сексуальна кохана Кріштіану Роналду та гола Настя Каменських розбурхали мережу (18+)
  • 16 червня, 21:23
  • 562
Варення з полуниць: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото
  • 15 червня, 11:05
  • 300
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології