Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Марк Волберг набрав 13 кг для нової ролі: його не впізнати

  • 13
Марк Волберг - фото 1
Марк Волберг / thesun

49-річний актор Марк Волберг показав, як змінилася його фігура за три тижні. В одному з інтерв'ю раніше актор говорив, що йому потрібно набрати 13 кілограмів.

Відомий актор Марк Волберг здивував фанатів перевтіленням для ролі. На вихідних в мережі з'явилися фото зі зйомок фільму Батько Стю, на яких актор змінився до невпізнання: всього за кілька тижнів він набрав понад десять кілограмів.

Це цікаво: Джастін Бібер кардинально змінив імідж: фото співака у новому образі

Фільм розповідає історію Стюарта Лонга, який в молодості досяг успіху в боксі, але після важкої аварії вирішив стати священником. У фільмі постановниці Розалінд Росс також знімаються Мел Гібсон і Джекі Вівер.

У квітні Волберг заявив, що поправився, мінімум, на 20 фунтів (дев'ять кілограмів) за два тижні за допомогою спеціальної дієти, яка передбачає споживання 7000 калорій за день.

Марк Волберг набрав 13 кг для нової ролі: його не впізнати - фото 460813

Марк Волберг набрав 13 кг для нової ролі: його не впізнати - фото 460811

Марк Волберг набрав 13 кг для нової ролі: його не впізнати - фото 460812

Марк Волберг актор, музикант, філантроп і фотомодель. Дворазовий номінант на премію "Золотий глобус", дворазовий номінант на премію "Оскар" за роль другого плану у фільмі "Відступники" і за фільм "Боєць" як продюсер.

І ще: Модель Келлі Гейл захопила ідеальним відео на світанку

пропозиції партнерів
Новини