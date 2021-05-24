Марк Волберг набрав 13 кг для нової ролі: його не впізнати

49-річний актор Марк Волберг показав, як змінилася його фігура за три тижні. В одному з інтерв'ю раніше актор говорив, що йому потрібно набрати 13 кілограмів.

Відомий актор Марк Волберг здивував фанатів перевтіленням для ролі. На вихідних в мережі з'явилися фото зі зйомок фільму Батько Стю, на яких актор змінився до невпізнання: всього за кілька тижнів він набрав понад десять кілограмів.

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Фільм розповідає історію Стюарта Лонга, який в молодості досяг успіху в боксі, але після важкої аварії вирішив стати священником. У фільмі постановниці Розалінд Росс також знімаються Мел Гібсон і Джекі Вівер.

У квітні Волберг заявив, що поправився, мінімум, на 20 фунтів (дев'ять кілограмів) за два тижні за допомогою спеціальної дієти, яка передбачає споживання 7000 калорій за день.

Марк Волберг актор, музикант, філантроп і фотомодель. Дворазовий номінант на премію "Золотий глобус", дворазовий номінант на премію "Оскар" за роль другого плану у фільмі "Відступники" і за фільм "Боєць" як продюсер.

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