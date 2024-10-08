Марк Цукерберг створив для своєї дружини унікальний мінівен на базі Porsche Cayenne

Засновник компанії Meta Марк Цукерберг замовив для своєї дружини Прісцилли Чан унікальний мінівен на базі кросовера Porsche Cayenne.

Проєкт автомобіля розроблено за його власною концепцією, оскільки Porsche не пропонує мінівени у серійному виробництві. Про це Марк Цукерберг повідомив у Facebook.

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Цукерберг зазначив, що його дружина хотіла мати мінівен, тому він вирішив взяти ініціативу у свої руки. Дизайн автомобіля створено особисто засновником Meta, зокрема він наполіг на встановленні електричних розсувних дверей. Для реалізації проєкту Цукерберг звернувся до відомої каліфорнійської студії тюнінгу West Coast Customs.

Марк Цукерберг з дружиною / Facebook

Хоча точна вартість проєкту не розголошується, відомо, що ціни на базову версію Porsche Cayenne Turbo GT стартують від 200 тисяч євро. Зважаючи на це, вартість унікального мінівена, ймовірно, є значно вищою.

Щодо технічних характеристик, немає інформації про зміни у силовій установці, тому можна припустити, що мінівен оснащено стандартним для Cayenne Turbo GT 4,0-літровим двигуном V8 потужністю 550 к.с. У поєднанні з електродвигуном загальна потужність автомобіля досягає 680 к.с.

Cayenne Turbo GT також штатно обладнаний адаптивною підвіскою PASM, активними стабілізаторами поперечної стійкості, повнокерованим шасі та найпотужнішими вуглець-керамічними гальмами PCCB. Оригінальна версія автомобіля розганяється від 0 до 100 км/год за 3,3 секунди. Проте характеристики динаміки унікального мінівена залишаються невідомими.

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