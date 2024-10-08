Заробила музикою: Тейлор Свіфт названа найбагатшою співачкою у світі

Американська попспівачка Тейлор Свіфт стала першою жінкою у музичній індустрії, яка потрапила в рейтинг мільярдерів завдяки своїм пісням і виступам.

Журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг найбагатших музикантів світу.

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За даними видання, чистий капітал 34-річної популярної американської співачки Тейлор Свіфт становив $1,6 млрд. Вона посідає 2120-те місце в рейтингу найбагатших людей у світі та 1-ше місце серед жінок-музикантів. У загальному рейтингу найбагатших музикантів Свіфт випереджає лише репер Jay-Z, чоловік Бейонсе, статки якого оцінюють у $2,5 млрд.

Тейлор Свіфт стала мільярдеркою в жовтні 2023 року завдяки доходам від свого туру Eras і вартості свого музичного каталогу. Таким чином Свіфт стала першою музиканткою, яка потрапила в рейтинг мільярдерів переважно завдяки своїм пісням і виступам.

Тейлор Свіфт

Її статки включають майже $600 млн, які вона отримала від гонорарів і гастролей, а також музичний каталог вартістю приблизно $600 млн і близько $125 млн нерухомості.

Минулого року Тейлор заробила 100 мільйонів доларів лише на роялті зі Spotify. У списку найбагатших музикантів Forbes також опинилися репер Jay-Z із капіталом у 2,5 мільярда доларів та співачки Селена Гомес (1,3 мільярда), Мадонна (850 мільйонів) і Бейонсе (760 мільйонів).