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Ольга Харлан отримала нагороду конкурсу "Жінки та спорт"

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Ольга Харлан – переможниця конкурсу "Жінки та спорт" - фото 1
Ольга Харлан – переможниця конкурсу "Жінки та спорт" / фото НОК України

Напередодні в Олімпійському домі відбулося нагородження переможниці конкурсу "Жінки та спорт". Вручали нагороду у категорії "Краса та слава".

Про це розповіли у Національному олімпійському комітеті України. У номінації "Краса та слава" переможницею конкурсу "Жінки та спорт" стала Ольга Харлан. Вона – олімпійська чемпіонка, шестиразова переможниця першостей світу та восьмиразова чемпіонка Європи.

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Її із заслуженою відзнакою лідера збірної України з фехтування на шаблях привітали і Вадим Гутцайт, президент Національного олімпійського комітету, і Лариса Заспа, глава Комісії "Жінки у спорті".

Зауважимо, що нагорода Національного олімпійського комітету "Жінки та спорт" – спеціальна нагорода. Її на конкурсній основі присвоюють особам, котрі сприяють посиленню ролі жінок і дівчат в олімпійському спорті.

Ольга Харлан отримала нагороду конкурсу 'Жінки та спорт' - фото 535511

Звернімо увагу, що олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан здобула срібло на етапі Гран-прі в Орлеані у Франції. Вона у фіналі поєдинку поступилася француженці Манон Брюне з рахунком 12:15.

Ольга Харлан у фінальному поєдинку в Орлеані: дивіться відео

Ольга Харлан показала у своєму інстаграмі відео з фіналу, де протистояла француженці. Спортсменка наголосила, що кожна медаль цінна по-своєму. Написала: "сьогодні срібло, а завтра за новими перемогами".

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Джерело: фейбсук НОК України
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