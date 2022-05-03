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війна

Українську документалку "Залізна сотня" відібрали на міжнародний фестиваль Hot Docs

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Українську документалку "Залізна сотня" відібрали на міжнародний фестиваль Hot Docs - фото 1

Документальний фільм "Залізна сотня", який створили в Україні, покажуть у рамках впливового міжнародного кінофестивалю в Канаді. Читайте далі та дізнайтеся, про що стрічка!

Держкіно повідомляє, що фільм "Залізна сотня", який створила Юлія Гонтарук, покажуть у Канаді під час одного з п'яти найвпливовіших міжнародних фестивалів документального кіно – Hot Docs Canadian International Documentary Festival.

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Цьогоріч Hot Docs триватиме з 28 квітня до 8 травня.

Фільм "Залізна сотня" відібрано до індустрійної платформи Hot Docs секції Work-in-Progress. Він став одним із шести проєктів і єдиним з України. Відомо, що до участі у цій платформі відбирають проєкти з високим мистецьким потенціалом на пізніх стадіях виробництва або постпродакшн.

Українську документалку 'Залізна сотня' відібрали на міжнародний фестиваль Hot Docs - фото 504518

"Залізна сотня" – це фільм-триптих про добровольців-ветеранів, які демобілізувалися з війни на Сході України у 2015-2017 роках, повернулися до цивільного життя, але знову змушені піти на війну у 2022 році. Цей фільм про те, як змінюються люди, якщо в їхній дім прийшла війна. Сюжет розгортається через історії трьох героїв. Режисерка показує зріз українського молодого покоління та розвиток громадянського суспільства.

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