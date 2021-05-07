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Ентузіаст перетворив своє стареньке авто на газонокосарку: кумедне відео
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Складно уявити собі власника будинку, біля якого росте газон, без газонокосарки. Але що ж робити, якщо зелені навколо твоєї оселі надзвичайно багато? У такому випадку можна схрестити автомобіль та газонокосарку. І наш герой саме так і зробив.
Для якісної і комфортною стрижки великих угідь знадобиться щось на зразок садового трактора. Однак навіть у найдорожчих і просунутих моделей останніх є безліч недоліків. У всякому разі, так вважає американський блогер Джинджер Біллі, котрий показав на відео свій винахід.
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Щоб не уславитися язикатою Хвеською, хлопець швидко перейшов від демагогії до дій. Взявши за основу старенький хетч Ford Festiva (він же Mazda 121 і Kia Pride), Джинджер зрізав дах за середніми стійками та встановив в імпровізованому кузові 600-кубовий двигун від газонокосарки Briggs & Stratton. При цьому запустити інструмент можна за допомогою ключа на центральній консолі. Що потішно: ентузіаст НЕ погребував і аварійним вимикачем.
Основними перевагами свого дітища, що отримало прізвисько Ron Beer (укупі з характерною жовто-зеленою лівреєю – явне відсилання до продукції спеціалізується на сільськогосподарської техніки американської компанії John Deere), Джинджер Біллі називає наявність даху. Це не дозволяє "згоріти на роботі" під променями палючого літнього сонечка. Також винахід отримав радіо і працюючий кондиціонер. Крім того, наш герой має можливість взяти з собою пасажира.
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