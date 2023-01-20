На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Маринована фіолетова капуста – Володимир Ярославський поділився перевіреним рецептом
-
- 26
Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як замаринувати вдома фіолетову капусту. Скуштуйте й ви вдома такий варіант маринованої капусти за рецептом кухаря!
Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом маринованої фіолетової капусти.
І ще: Котлета по-київськи з моцарелою – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
Я захоплююся тим, що створила природа. Іноді навіть боїшся втручатися, щоб не порушити природну красу. До мене натхнення приходить саме від продуктів вирощених на нашій землі та нашими фермерами! Колір, смак, текстура… Це щось неймовірне. Ще треба вчитися багато, щоб вміти готувати буквально все на високому рівні, але іноді прості речі нас роблять дуже щасливими", – коментує кухар.
Інгредієнти для капусти на 500 г банку:
- 300 г шинкованої капусти (500 г брутто)
- 250 г води
- 30 г яблучного оцту
- 10 г солі
- 30 г цукру
- Трішки гвоздики, зірочка бодяну, коріандр, фенхель
- Олія, за бажанням
Рецепт:
- Капусту тоненько-тоненько пошинкуйте.
- Добре переминайте з сіллю і помістіть у півлітрову банку.
- Окремо воду з усіма спеціями, цукром і оцтом, доведіть до кипіння і залийте щойно знятим з плити маринадом.
- Зверху, за бажання, можна додати олії.
- Гарячу банку з капустою можна поставити у гарячу воду хвилин на 10-15, щоб добре промаринувалася капуста.
- Охолодіть та дайте постояти до вечора і можна їсти! А за 1-2 дні буде ще краще!
До теми: Ковчег смаку України – Італія видала атлас страв української кухні, які скоро зникнуть
- 20 січня
-
20:32Погода 21 та 22 січня в Україні – прогноз на ці вихідні
-
19:3921 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:37"Найкращий книжковий дизайн 2022" – які видання стали переможцями
-
17:35МОН повідомило, чи звільнять учнів 9-их та 11-их класів від іспитів цього року
-
16:38Маринована фіолетова капуста – Володимир Ярославський поділився перевіреним рецептом
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:37ТОП 5 міст України з найбільшою кількістю перейменованих вулиць – рейтинг
-
14:39Jerry Heil перемогла на європейському конкурсі Music Moves Europe Awards 2023
-
13:33Малевич та бойчукісти ОНЛАЙН – виставка українського модернізму в Мадриді
-
12:32ЛУН відповідає, де можна здати одяг на благодійність
-
11:29Фантастичні звірі з картин Марії Примаченко гуляють Ботанічним садом (ФОТО)
-
10:43"Принижена росія" – в Eurasia Group назвали головні політичні ризики 2023 року
-
09:34Українка покаже світові Київ під час війни
-
08:33Учені назвали приємне заняття, яке може замінити вам тренування
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 19 січня
-
20:30Погода 20 січня в Україні – синоптикиня попередила про мокрий сніг в одному з регіонів
-
19:3720 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:31Ковчег смаку України – Італія видала атлас страв української кухні, які скоро зникнуть
-
17:35Дія надсилатиме сповіщення українцям про перегляд їхніх персональних даних
-
16:36Підгузки, коробка-колиска чи гроші – що входить у "пакунок малюка" 2023
-
15:32Український Headway потрапив у список 150 найкращих компаній світу з цифрового навчання
-
14:39Експерти дали вказівки, як прибирати енергоощадно
-
13:30На 850 тисяч населення менше – які причини демографічної кризи в Китаї
-
12:37У МОЗ розповіли, що робити у разі перелому
-
11:28Котлета по-київськи з моцарелою – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
- 20 січня
-
18:37"Найкращий книжковий дизайн 2022" – які видання стали переможцями
-
14:39Jerry Heil перемогла на європейському конкурсі Music Moves Europe Awards 2023
-
10:43"Принижена росія" – в Eurasia Group назвали головні політичні ризики 2023 року
- 19 січня
-
18:31Ковчег смаку України – Італія видала атлас страв української кухні, які скоро зникнуть
-
14:39Експерти дали вказівки, як прибирати енергоощадно
-
10:31З'явився застосунок, у якому можна повідомити сусіда, чи є світло
- 18 січня
-
18:32Які продукти варто тримати вдома на випадок блекауту – поради від платформи "Бережи себе"
-
14:35Блаватний та лелійний – як ще красиво назвати кольори українською
-
10:36Індекс борщу – наскільки виросли ціни в Україні за 11 місяців війни
- 17 січня
-
18:33Укрзалізниця обладнає потяги системами Starlink до кінця року
-
14:33Говори красиво – 10 оригінальних слів, які вживав український письменник Іван Франко
-
10:38Назвали найкращі фільми та серіали за версією премії Critics Choice Awards у 2023 році
- 16 січня
-
18:31Співачка М'ЯТА презентувала ніжну пісню "Наречена"
-
14:32Вишиванка-Couture і балерини-моделі – Караванська перетворила дефіле на перформанс (ФОТО)
-
10:36Українські виконавці ХАС та Схожа записали спільну чуттєву пісню "Не продам"
- 15 січня
-
19:40Артем Пивоваров презентував потужний "Маніфест" про незламність українців
-
14:34ТНМК разом ДСНС створили анімаційний блокбастер про мінну безпеку "Дивись, куди ідеш"
-
09:34Китайський гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків зодіаку
- 14 січня
-
18:31Книжка "Скарби України" серед найкращих арт-видань року
-
14:44Kalush Orchestra презентували новий кліп "Щедрий вечір", у якому знявся Шварценеггер
-
10:28Французьку булочку визнали культурною спадщиною ЮНЕСКО
- 13 січня
-
18:31Ілон Маск – новий рекордсмен за найбільшою втратою статків
-
13:35Українка вразила світ образом "воїна світла" на конкурсі краси "Всесвіт 2022"
-
09:35Чого очікувати від Водяного Кота (Кролика): гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік
- 12 січня
-
18:31Прогноз 13 і 14 січня в Україні – ось якою буде погода на Старий Новий рік 2023