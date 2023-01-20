Маринована фіолетова капуста – Володимир Ярославський поділився перевіреним рецептом

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як замаринувати вдома фіолетову капусту. Скуштуйте й ви вдома такий варіант маринованої капусти за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом маринованої фіолетової капусти.

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Я захоплююся тим, що створила природа. Іноді навіть боїшся втручатися, щоб не порушити природну красу. До мене натхнення приходить саме від продуктів вирощених на нашій землі та нашими фермерами! Колір, смак, текстура… Це щось неймовірне. Ще треба вчитися багато, щоб вміти готувати буквально все на високому рівні, але іноді прості речі нас роблять дуже щасливими", – коментує кухар.

Інгредієнти для капусти на 500 г банку:

300 г шинкованої капусти (500 г брутто)

250 г води

30 г яблучного оцту

10 г солі

30 г цукру

Трішки гвоздики, зірочка бодяну, коріандр, фенхель

Олія, за бажанням

Рецепт:

Капусту тоненько-тоненько пошинкуйте. Добре переминайте з сіллю і помістіть у півлітрову банку. Окремо воду з усіма спеціями, цукром і оцтом, доведіть до кипіння і залийте щойно знятим з плити маринадом. Зверху, за бажання, можна додати олії. Гарячу банку з капустою можна поставити у гарячу воду хвилин на 10-15, щоб добре промаринувалася капуста. Охолодіть та дайте постояти до вечора і можна їсти! А за 1-2 дні буде ще краще!

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