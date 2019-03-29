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Марина Порошенко: цікаві факти, стильні образи та пікантні конфузи першої леді України
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Марина Порошенко публічність абсолютно не любить: вона не вітає шумні вечірки за участю зірок, не хизується брендовими нарядами і не фіксує кожен свій крок в соцмережах. Оскільки перша леді України особливо цікава українцям, ми підготували цікаві факти та добірку стильних образів дружини президента.
П’ять років Марина Порошенко є предметом пильної уваги громадськості: чим займається, де з'являється та у що одягається. Так, гардероб дружини діючого президента Петра Порошенка теж під прицілом. До слова, у Марини Порошенко цілком можна брати уроки стилю, адже вона вже давно отримала титул найелегантнішої першої леді за всю історію незалежної України.
До теми: Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці
Коротка інформація:
Дата народження: 1 лютого 1962 року (57 років);
Рідне місто: Київ;
Освіта: Національний медичний університет імені Олександра Богомольця (лікар-кардіолог);
Чоловік: Порошенко Петро Олексійович (у шлюбі з 1984);
Рід діяльності: голова Українського культурного Фонду.
Стильні образи Марини Порошенко
Діловий стиль Марини Порошенко можна сміливо назвати ідеальним поєднанням актуальної класики, елегантного smart casual і яскравого українського етно. А ось повсякденні образи дружини гаранта – це, звичайно ж, smart casual, причому дуже витончений. Де б вона не з'являлася, на ній незмінно зручний і елегантний одяг. Як ми зауважили, пані Марина любить поєднання чорного і білого, чорного і червоного, а також блакитний колір.
Сьогодні ми пропонуємо згадати найбільш вдалі образи, в яких перша леді України з'являлася на публіці впродовж терміну президентства Петра Порошенка:
Цікаві факти
- У шкільні роки Марина Порошенко захоплювалася малюванням.
- Пані Марина – автор першої дисертації в незалежній Україні.
- Перша леді України пожертвувала своєю кар’єрою лікаря і заради чоловіка кинула займатися медициною назавжди.
- Марина і Петро одружилися в ранньому віці – дівчині був 21 рік, а Петру – всього 18 років. Батьки закоханих були проти такого раннього шлюбу і відмовляли пару одружуватися.
- Троє дітей у подружжя з'явилися на світ у присутності обох батьків. Перша дитина пари народилася, коли Петро служив в армії. Всього у Порошенків четверо дітей.
- Після інавгурації чоловіка, Петра Порошенка, Марина почала активно займатися благодійністю.
- За словами кумів, перша леді вміє робити все: вишивати, пекти колоритні вишукані українські страви, шити та в'язати.
- Одного разу жінка зізналася, що кумиром для неї є кума – співачка Оксана Білозір.
- 12 листопада 2016 року Марина Порошенко отримала нагороду Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття" в категорії "Знакова постать".
- Щороку Марина і Петро відвідують церемонію Людина року, а також люблять дивитися на виставки в Мистецькому Арсеналі.
- Марина Порошенко разом з Юрієм Луценком хрестили дочку українського політика Юрія Стеця.
Пікантні курйози
6 січня в Стамбулі на Фанарі в храмі Святого Георгія відбулося вручення Томосу Україні. Дружина президента Марина Порошенко своїм образом викликала фурор в мережі. Користувачі помітили пікантну “родзинку” в її вбранні. Перша леді перебувала, так би мовити, в “збудженому стані”. Дружина гаранта була одягнена в білу блузу, через яку чітко виднілися соски. Швидше за все, на бюстгальтері Марини не було поролонової чаші або вона була й зовсім без нього.
Поява фотографій тоді 52-річної Марини Порошенко в журналі ELLE викликало здивування у мережі. Парадна фотосесія, на якій дружина президента Порошенка вперше самостійно постала як перша леді України, зроблена в урядовій резиденції, в знаменитому "Будинку з химерами", що підкреслює офіційний статус заходу. За словами лондонського фотографа Хайфа Волерс Ольсен, зйомки тривали шість годин, не рахуючи підготовки, і додав, що завдяки макіяжу і фотошопу Марина Порошенко виглядає на знімках років на 15 молодшою. Втім, робити зі звичайних людей картинку – звичайна практика глянцевих видань, але з цієї нагоди користувачі мережі взялися робити еротичні колажі, мовляв, першій леді варто було зніматися оголеною.
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