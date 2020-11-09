Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 9 – 15 листопада!

Новий тиждень листопада стане доволі меланхолійним для більшості знаків Зодіаку, але комусь таки вдасться налаштуватись на активний робочий ритм. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада

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Гороскоп для Овна

Для Овнів новий осінній тиждень стане мотивацією краще планувати свій час, а також займатись справами, які приносять задоволення. Заряджайтесь гарним настроєм та не переймайтесь через дурниці. Зараз стартує дуже сприятливий період для втілення мрій.

Гороскоп для Тельця

У Тельців попереду дуже світла смуга у житті, тому важливо не втрачати запал та енергію, а також виділяти час для себе. Ви дуже багато працюєте, що, звісно ж, прекрасно, але не можна ігнорувати можливості відпочити. Спробуйте облаштувати свій графік так, що встигати відновлюватись та наповнюватись позитивним настроєм.

Прогноз для Близнят

Близнюкам цього тижня варто увімкнути режим максимальної активності, адже останнім часом вас настільки сильно накриває хвиля меланхолії, що ви просто втрачаєте шанси один за одним. Звісно ж, робити перерви - це чудово, але вони не мають перетворюватись у марафон ліні.

Гороскоп для Рака

Ракам цього тижня зорі підкинуть порцію натхнення та справді осіннього настрою. Користуйтесь моментом та займайтесь тим, що приносить задоволення вашому "я". Ви справді талановита людина, яка часто забуває про це. Пора змінювати ситуацію, адже скоро кінець року.

Гороскоп для Лева

Леви вже доволі довго працюють на останньому диханні і такий режим роботи далеко не позитивно впливає на них. Тому важливо знаходити час для себе і простих задоволень, приміром, перегляду фільмів, читання книг чи просто прогулянками. Виділіть хоча б кілька годин на тиждень тільки для себе.

Гороскоп для Діви

Дівам цього тижня дуже важливо нарешті навчитись казати "ні" та відстоювати свою позицію. Ви надто багато енергії віддаєте іншим, нехтуючи своїми бажаннями. Якщо це не змінити, то навряд чи можна будувати якісь серйозні плани на майбутнє.

Гороскоп для Терезів

Терезам цього тижня щаститиме так, як вже давно не було. Тому користуйтесь сприятливим періодом та займайтесь тими справами, які відкладались на інший час. Зараз ви можете відхопити найяскравішу зіроньку з неба, тому не хвилюйтесь і не бійтесь.

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам зараз дуже важливо навчитись йти на компроміси та інколи забувати про власну корону. Ви так прагнете досягнути бажаного, що навіть не думаєте про те, як почуваються ваші близькі. Тому зараз необхідно налагодити стосунки з оточенням.

Гороскоп для Стрільця

Стрільці також опиняться у списку щасливчиків, які зможуть нарешті взятись за те, що давно відкладали. Досить боятись та шукати відмовки, адже ваше життя лише у ваших руках. Зосередьтесь на тому, що справді важливе.

Гороскоп для Козерога

Козероги у новому листопадовому тижні зможуть відкрити для себе нові обрії та отримати нові знання. Для цього доведеться вийти із зони комфорту, але це буде того варте. Попереду ще чимало пригод!

Гороскоп для Водолія

Водолії відчувають, як осіння меланхолія накриває їх з головою, але не варто надто захоплюватись цим станом. Ви маєте цілі, які вимагають зусиль, тож виділяйте час для того, щоб вони стали реальністю. Ви зможете все!

Гороскоп для Риб

Рибам цього тижня також усміхатиметься вдача, тому досить спокійно сидіти у своїй зоні комфорту. Вам дають шанс змінити своє життя, але через страх та принципи ви часто від цього відмовляєтесь. Хіба це те, чого ви насправді прагнете?

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