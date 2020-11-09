На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 91
Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 9 – 15 листопада!
Новий тиждень листопада стане доволі меланхолійним для більшості знаків Зодіаку, але комусь таки вдасться налаштуватись на активний робочий ритм. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів новий осінній тиждень стане мотивацією краще планувати свій час, а також займатись справами, які приносять задоволення. Заряджайтесь гарним настроєм та не переймайтесь через дурниці. Зараз стартує дуже сприятливий період для втілення мрій.
Телець
У Тельців попереду дуже світла смуга у житті, тому важливо не втрачати запал та енергію, а також виділяти час для себе. Ви дуже багато працюєте, що, звісно ж, прекрасно, але не можна ігнорувати можливості відпочити. Спробуйте облаштувати свій графік так, що встигати відновлюватись та наповнюватись позитивним настроєм.
Близнюки
Близнюкам цього тижня варто увімкнути режим максимальної активності, адже останнім часом вас настільки сильно накриває хвиля меланхолії, що ви просто втрачаєте шанси один за одним. Звісно ж, робити перерви - це чудово, але вони не мають перетворюватись у марафон ліні.
Рак
Ракам цього тижня зорі підкинуть порцію натхнення та справді осіннього настрою. Користуйтесь моментом та займайтесь тим, що приносить задоволення вашому "я". Ви справді талановита людина, яка часто забуває про це. Пора змінювати ситуацію, адже скоро кінець року.
Лев
Леви вже доволі довго працюють на останньому диханні і такий режим роботи далеко не позитивно впливає на них. Тому важливо знаходити час для себе і простих задоволень, приміром, перегляду фільмів, читання книг чи просто прогулянками. Виділіть хоча б кілька годин на тиждень тільки для себе.
Діва
Дівам цього тижня дуже важливо нарешті навчитись казати "ні" та відстоювати свою позицію. Ви надто багато енергії віддаєте іншим, нехтуючи своїми бажаннями. Якщо це не змінити, то навряд чи можна будувати якісь серйозні плани на майбутнє.
Терези
Терезам цього тижня щаститиме так, як вже давно не було. Тому користуйтесь сприятливим періодом та займайтесь тими справами, які відкладались на інший час. Зараз ви можете відхопити найяскравішу зіроньку з неба, тому не хвилюйтесь і не бійтесь.
Скорпіон
Скорпіонам зараз дуже важливо навчитись йти на компроміси та інколи забувати про власну корону. Ви так прагнете досягнути бажаного, що навіть не думаєте про те, як почуваються ваші близькі. Тому зараз необхідно налагодити стосунки з оточенням.
Стрілець
Стрільці також опиняться у списку щасливчиків, які зможуть нарешті взятись за те, що давно відкладали. Досить боятись та шукати відмовки, адже ваше життя лише у ваших руках. Зосередьтесь на тому, що справді важливе.
Козеріг
Козероги у новому листопадовому тижні зможуть відкрити для себе нові обрії та отримати нові знання. Для цього доведеться вийти із зони комфорту, але це буде того варте. Попереду ще чимало пригод!
Водолій
Водолії відчувають, як осіння меланхолія накриває їх з головою, але не варто надто захоплюватись цим станом. Ви маєте цілі, які вимагають зусиль, тож виділяйте час для того, щоб вони стали реальністю. Ви зможете все!
Риби
Рибам цього тижня також усміхатиметься вдача, тому досить спокійно сидіти у своїй зоні комфорту. Вам дають шанс змінити своє життя, але через страх та принципи ви часто від цього відмовляєтесь. Хіба це те, чого ви насправді прагнете?
Читайте також: Що найбільше бісить знаків Зодіаку: від брудного одягу до відсутності почуття гумору
-
14:51Дієтологи розповіли, кому не варто їсти лимони
-
14:32Дуа Ліпа знялася для обкладинки глянцю у зухвалому образі
-
14:15Нові серіали листопада 2020: що подивитись цього місяця
-
13:51Реакція кота на погану погоду підірвала мережу: кумедні фото
-
13:23Розкішна Тіна Кароль з'явилася на обкладинці ювілейної книги Vogue
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:32Поліцейський Lamborghini виконав незвичайне і водночас життєвоважливе завдання: відео
-
12:14Памела Андерсон влаштувала вдома гарячу голу фотосесію: відверті кадри (18+)
-
11:49У Єгипті знайшли мумію-гіганта, яка змінює уявлення про давньоєгипетську цивілізацію
-
11:21Художник з Індії створює яскраві малюнки з осіннього листя та акварелі
-
10:48Танці з зірками 2020 випуск 11 онлайн: дивитись відео виступів
-
10:45Карантин вихідного дня: Степанов офіційно анонсував нові обмеження в Україні – що закриють
-
10:18Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:45Танці з зірками 2020: хто покинув шоу в одинадцятому випуску (відео)
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 листопада
-
08:50У США випустять перше у світі екологічне взуття: фото
-
08:22Учені визначили, які продукти у сніданку найкраще стимулюють ріст волосся
-
07:5810 справ, які варто зробити до 10 ранку
-
07:23Учені знайшли антитіла до коронавірусу у тих, хто не був заражений COVID-19
- 08 листопада
-
21:55Всеукраїнський диктант 2020: коли і де слухати ювілейний Радіодиктант національної єдності
-
21:219 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Науковці з'ясували, чому люди схильні переїдати: несподівана причина
-
20:24Дженніфер Лопес підловили папараці в ефектному вбранні на вечері з другом: фото
-
14:15Нові серіали листопада 2020: що подивитись цього місяця
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:45Карантин вихідного дня: Степанов офіційно анонсував нові обмеження в Україні – що закриють
-
10:18Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 листопада
-
07:5810 справ, які варто зробити до 10 ранку
- 08 листопада
-
21:55Всеукраїнський диктант 2020: коли і де слухати ювілейний Радіодиктант національної єдності
-
18:50Дівчина тижня: гаряча американська реслерка Єва Марі, яка спокушає своїм тілом (18+)
-
16:21У Львові відкрився супермаркет у стилі GTA: San Andreas: атмосферні фото
-
13:549 ідей, як цікаво провести час восени
-
11:45День винороба: Перевір, що ти знаєш про вино
-
09:15Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 листопада
-
08:18Названі найкращі дводверні позашляховики: не підведуть
- 07 листопада
-
21:21Алла Костромічова показала бюст у відвертому боді: гарячі фото моделі
-
19:14Блогер створив штучне Сонце у своїй кімнаті: як воно працює
-
16:11Колючі й невибагливі: як обрати кактус для дому
-
12:20Ця якість притаманна усім успішним людям
-
10:10Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 листопада
-
08:52Що буде з вами, якщо їсти імбир щодня
- 06 листопада
-
21:33Відома актриса, яка найчастіше лається в кіно
-
18:00ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
-
13:30В Україні оновили карантинні зони: жовтих і зелених більше немає
-
12:00Емма Стоун святкує 32 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 листопада
- 05 листопада
-
21:33ЗОРЯ ▶ АЕК АФІНИ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи