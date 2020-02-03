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Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото

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Манікюр на День Святого Валентина - фото 1
Манікюр на День Святого Валентина

14 лютого – найромантичніше свято року – День усіх закоханих – під опікою святого Валентина. Ми підготували для вас цікаві ідеї дизайну нігтів та манікюру для відзначення цієї дати.

На день святого Валентина не обов'язково робити спеціальний манікюр, але можна :) Якщо ви святкуєте День усіх закоханих і хочете бути на висоті, тоді продумайте, який дизайн нігтів обрати. Ми вам з цим допоможемо – підібрали найкращі ідеї для манікюру з нагоди дня святого Валентина.

І ще: Манікюр 2020: модні ідеї, кольори та довжина нігтів, які будуть в тренді

Надавайте перевагу ніжним кольорам, які не привертають до себе багато увагу. Це стосується і дизайну – манікюр повинен бути у гармонії з вашим образом, а не основним акцентом.

Спробуйте максимально простий та класичний варіант – однотонний манікюр.

Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383836
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383850

Якщо такий варіант для вас занадто простий, то додайте маленькі деталі – мінімалістичний малюнок.

Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383828
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383827
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383829
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383852

Спробуйте тематичний манікюр з головними символами свята – сердечками.

Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383825
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383826
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383832
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383838
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383843
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383844

Червоний манікюр виглядатиме чудово. Головне – обрати той відтінок червоного, який буде пасувати саме вам.

Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383846
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383853
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383835
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383837

Геометричний дизайн та полька дот (крапочки) у моді, тож можете зробити такий нейл арт.

Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383830
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383831
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383833
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383839
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383845
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383848
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383849

Тендітні малюнки на нігтях виглядають гарно та елегантно, тож подумайте над таким варіантом.

Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383851
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383834
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383842
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383841
Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото - фото 383840

До теми: Як перевірити, чи у салоні роблять безпечний манікюр: поради від Супрун

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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