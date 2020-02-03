Манікюр на День Валентина 2020: модні нігті на свято закоханих у фото

14 лютого – найромантичніше свято року – День усіх закоханих – під опікою святого Валентина. Ми підготували для вас цікаві ідеї дизайну нігтів та манікюру для відзначення цієї дати.

На день святого Валентина не обов'язково робити спеціальний манікюр, але можна :) Якщо ви святкуєте День усіх закоханих і хочете бути на висоті, тоді продумайте, який дизайн нігтів обрати. Ми вам з цим допоможемо – підібрали найкращі ідеї для манікюру з нагоди дня святого Валентина.

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Надавайте перевагу ніжним кольорам, які не привертають до себе багато увагу. Це стосується і дизайну – манікюр повинен бути у гармонії з вашим образом, а не основним акцентом.

Спробуйте максимально простий та класичний варіант – однотонний манікюр.

Якщо такий варіант для вас занадто простий, то додайте маленькі деталі – мінімалістичний малюнок.

Спробуйте тематичний манікюр з головними символами свята – сердечками.

Червоний манікюр виглядатиме чудово. Головне – обрати той відтінок червоного, який буде пасувати саме вам.

Геометричний дизайн та полька дот (крапочки) у моді, тож можете зробити такий нейл арт.

Тендітні малюнки на нігтях виглядають гарно та елегантно, тож подумайте над таким варіантом.

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