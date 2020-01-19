Манікюр 2020: модні ідеї, кольори та довжина нігтів, які будуть в тренді

манікюр, який будуть в тренді 2020

Розповідаємо вам, який дизайн нігтів буде популярний у 2020 році. Читайте далі та дізнайтеся, які трендові форми та кольори манікюру варто обирати модницям.

У 2020 році у моді різноманіття, тож насправді нема одного конкретного тренду у сфері нігтьового дизайну. Ви можете обрати те, що вам заманеться й насолоджуватися цим. Проте є певні вектори, які задають тон у манікюрній індустрії. Щодо кольору, то ваша фантазія теж може працювати на повну, жодних обмежень нема: темні, світлі, яскраві, приглушені, пастельні, блискучі тощо. Матове або глянцеве покриття теж залишаться на одному рівні популярності.

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Трендова форма нігтів у 2020 році

У моді продовжують залишатися овальні нігті, а от квадратні вже не настільки популярні.

Як знаємо, мода циклічна і зараз ви повертаємося до гострих форм нігтів у манікюрі. Потрібно зважати на те, що пазурі можуть бути модними, але це не означає, що вони гарні або зручні.

Якщо ж ви хочете експериментів, то обирайте комфортніше поєднання форми та довжини.

Модна довжина нігтів у 2020 році

Популярними стали або ж зовсім короткі нігті, ніби "під корінь"...

...або ж довжелезні нігті, які у звичайному житті максимально незручні.

Проте ви можете не зважати на це й далі обирати середню довжину.

Популярні дизайни манікюру у 2020 році

Мінімалізм. Такі нігті не повинні привертати до себе багато уваги, адже вони не є акцентом образу.

Горох. Цяточки та кружечки входять у цьогорічну моду й займають місце геометрії, яка була популярна торік.

Абстракція. Нігтьові дизайни відходять від конкретних малюнків та написів. Тепер у тренді поєднання форм та кольорів, які разом утворюють незрозумілу, але цікаву для розглядання картину.

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