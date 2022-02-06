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Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото
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День святого Валентина – 14 лютого – романтична дата у році. З нагоди цього свята можна зробити особливий дизайн нігтів. Зібрали для вас найкращі ідеї, як зробити ідеальний манікюр до Дня закоханих!
При виборі спеціального дизайну для нігтів з нагоди 14 лютого варто врахувати, що з таким манікюром ви проходите довше, ніж один день. Тож варто продумати, щоб обраний дизайн був доречний у буденному житті, а також передавав романтичний настрій у День всіх закоханих.
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Манікюр френч на 14 лютого
Варіантів дизайну нігтів, коли за основу беруть французький манікюр, є безліч – вам буде з чого обрати. Від звичайного класичного френча до кольорових облямівок нігтів з дизайном. Серед популярних кольорів до Дня святого Валентина – білий, рожевий, червоний та чорний.
Нюдовий манікюр до Дня всіх закоханих
Якщо ви не бажаєте робити помітний дизайн або ж манікюр для вас загалом є нетиповим явищем, то надайте перевагу нюду. Оберіть той відтінок бежевого, який пасує до кольору вашої шкіри. Також можете обрати матове або глянцеве фінішне покриття. Додайте цікаву деталь – блискітки, сердечко, лінію тощо.
Дизайн нігтів з сердечками на День святого Валентина
Сердечка – головний атрибут свята всіх закоханих, який використовують і в дизайні нігтів. Підібрали для вас кілька варіантів, як манікюр з сердечками може виглядати на ваших нігтях.
Різні варіанти дизайну нігтів на 14 лютого
Окрім традиційного дизайну, можете обрати з таких варіантів: однотонний манікюр, пастельні відтінки, мінімалістичні малюнки, омбре, написи, фольга тощо.
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