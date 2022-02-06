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Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото

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Красиві нігті до Дня святого Валентина - фото 1
Красиві нігті до Дня святого Валентина

День святого Валентина – 14 лютого – романтична дата у році. З нагоди цього свята можна зробити особливий дизайн нігтів. Зібрали для вас найкращі ідеї, як зробити ідеальний манікюр до Дня закоханих!

При виборі спеціального дизайну для нігтів з нагоди 14 лютого варто врахувати, що з таким манікюром ви проходите довше, ніж один день. Тож варто продумати, щоб обраний дизайн був доречний у буденному житті, а також передавав романтичний настрій у День всіх закоханих.

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Манікюр френч на 14 лютого

Варіантів дизайну нігтів, коли за основу беруть французький манікюр, є безліч – вам буде з чого обрати. Від звичайного класичного френча до кольорових облямівок нігтів з дизайном. Серед популярних кольорів до Дня святого Валентина – білий, рожевий, червоний та чорний.

Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 494996
Френч до Дня святого Валентина - фото 495006
Френч до Дня святого Валентина
Романтичні нігті - фото 495010
Романтичні нігті
Чорний манікюр з сердечками - фото 495012
Чорний манікюр з сердечками
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495023
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495040
Класичний білий френч - фото 495004
Класичний білий френч

Нюдовий манікюр до Дня всіх закоханих

Якщо ви не бажаєте робити помітний дизайн або ж манікюр для вас загалом є нетиповим явищем, то надайте перевагу нюду. Оберіть той відтінок бежевого, який пасує до кольору вашої шкіри. Також можете обрати матове або глянцеве фінішне покриття. Додайте цікаву деталь – блискітки, сердечко, лінію тощо.

Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495047
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495046
Класичний манікюр - фото 495001
Класичний манікюр
Нюдовий манікюр - фото 495008
Нюдовий манікюр
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495014
Красиві нігті - фото 494998
Красиві нігті
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495024

Дизайн нігтів з сердечками на День святого Валентина

Сердечка – головний атрибут свята всіх закоханих, який використовують і в дизайні нігтів. Підібрали для вас кілька варіантів, як манікюр з сердечками може виглядати на ваших нігтях.

Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495019
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495038
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495039
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495016
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495021
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495011
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 494997
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495026
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495036
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495028
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495030
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495031
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495035
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495032
Ідея дизайну нігтів з блискітками - фото 495033
Ідея дизайну нігтів з блискітками
Червоний манікюр до Дня закоханих - фото 494995
Червоний манікюр до Дня закоханих

Різні варіанти дизайну нігтів на 14 лютого

Окрім традиційного дизайну, можете обрати з таких варіантів: однотонний манікюр, пастельні відтінки, мінімалістичні малюнки, омбре, написи, фольга тощо.

Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495037
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495034
Рожеві нігті на 14 лютого - фото 495029
Рожеві нігті на 14 лютого
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495027
Манікюр зі словами - фото 495041
Манікюр зі словами
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495025
Ніжні нігті з фразами - фото 495020
Ніжні нігті з фразами
Ніжний рожевий манікюр - фото 495018
Ніжний рожевий манікюр
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495017
Гарний дизайн нігтів - фото 495015
Гарний дизайн нігтів
Манікюр у пастельних тонах - фото 495013
Манікюр у пастельних тонах
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495009
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495007
Манікюр у ніжних тонах - фото 495002
Манікюр у ніжних тонах
Манікюр у червоному кольорі - фото 495000
Манікюр у червоному кольорі
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 495003
Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото - фото 494999

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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