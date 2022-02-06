Манікюр на День святого Валентина 2022: ідеї красивих нігтів у фото

День святого Валентина – 14 лютого – романтична дата у році. З нагоди цього свята можна зробити особливий дизайн нігтів. Зібрали для вас найкращі ідеї, як зробити ідеальний манікюр до Дня закоханих!

При виборі спеціального дизайну для нігтів з нагоди 14 лютого варто врахувати, що з таким манікюром ви проходите довше, ніж один день. Тож варто продумати, щоб обраний дизайн був доречний у буденному житті, а також передавав романтичний настрій у День всіх закоханих.

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Манікюр френч на 14 лютого

Варіантів дизайну нігтів, коли за основу беруть французький манікюр, є безліч – вам буде з чого обрати. Від звичайного класичного френча до кольорових облямівок нігтів з дизайном. Серед популярних кольорів до Дня святого Валентина – білий, рожевий, червоний та чорний.

Френч до Дня святого Валентина

Романтичні нігті

Чорний манікюр з сердечками

Класичний білий френч

Нюдовий манікюр до Дня всіх закоханих

Якщо ви не бажаєте робити помітний дизайн або ж манікюр для вас загалом є нетиповим явищем, то надайте перевагу нюду. Оберіть той відтінок бежевого, який пасує до кольору вашої шкіри. Також можете обрати матове або глянцеве фінішне покриття. Додайте цікаву деталь – блискітки, сердечко, лінію тощо.

Класичний манікюр

Нюдовий манікюр

Красиві нігті

Дизайн нігтів з сердечками на День святого Валентина

Сердечка – головний атрибут свята всіх закоханих, який використовують і в дизайні нігтів. Підібрали для вас кілька варіантів, як манікюр з сердечками може виглядати на ваших нігтях.

Ідея дизайну нігтів з блискітками

Червоний манікюр до Дня закоханих

Різні варіанти дизайну нігтів на 14 лютого

Окрім традиційного дизайну, можете обрати з таких варіантів: однотонний манікюр, пастельні відтінки, мінімалістичні малюнки, омбре, написи, фольга тощо.

Рожеві нігті на 14 лютого

Манікюр зі словами

Ніжні нігті з фразами

Ніжний рожевий манікюр

Гарний дизайн нігтів

Манікюр у пастельних тонах

Манікюр у ніжних тонах

Манікюр у червоному кольорі

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