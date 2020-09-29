Мандрівнику загрожує два роки в'язниці за негативний відгук про готель

На туриста з США подали в суд у Таїланді за негативні відгуки про місцевий готель. Американець ризикує провести два роки у в'язниці.

Американець Веслі Барнс у липні цього року написав низку негативних відгуків про курорт Sea View Resort на острові Ко Чанг у Таїланді. Один з його записів на сервісі TripAdvisor запостив на своїй сторінці в Twitter популярний блогер Річард Барроу.

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Барнс звинуватив персонал готелю в "недружності" і "не зацікавленості в гостях". Згідно з тайським законодавством, представники готелю подали в суд на американця за наклеп. В країні дозволяється цивільне і кримінальне переслідування в подібних випадках. Туристу загрожує два роки в'язниці і штраф в розмірі 200 тисяч бат – майже 180 тисяч гривень.

Представники готелю звинуватив туриста у порушенні правил перебування на території готелю. Так, він прийшов в ресторан зі своїм алкоголем, що заборонено. При цьому гостю пішли на зустріч, дозволивши не платити 500 бат за порушення. Відзначається, що серед негативних відгуків про заклад також зустрічаються звинувачення в наявності цвілі в номерах і прихованих доплат.

Барнс провів у в'язниці два дні і був випущений під заставу. Деталі інциденту поки не повідомляються.

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