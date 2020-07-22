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Кожен третій мешканець ЄС не зміг дозволити собі відпустку минулого року: статистика

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Виявляється, не всі члени ЄС можуть дозволити собі відпустку далеко від дому - фото 1
Виявляється, не всі члени ЄС можуть дозволити собі відпустку далеко від дому

Строга тітка статистика свідчить про те, що у 2019 році 29% мешканців країн-членів ЄС у віці від 16 років не мали фінансової можливості влаштувати собі щорічну тижневу відпустку далеко від дому.

Відповідні дані оприлюднив Євростат. Ця частка поступово зменшувалася з 2010 року, коли 39% європейців не могли дозволити собі провести тиждень відпустки далеко від дому. Однак через карантин і закриття кордонів по всьому світу у 2020 році ця тенденція до зниження, ймовірно, в цьому році зупиниться, вважають в Євростаті.

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Серед держав-членів ЄС Румунія зафіксувала найбільшу частку людей в такій ситуації (54%). Мешканці Греції посіли друге місце (49%), далі йдуть Хорватія (48%), Кіпр (45%) і Італія (44%).

Водночас тільки 10% людей у Швеції не змогли дозволити собі тижневий щорічну відпустку. Далі йдуть Данія і Люксембург (по 11%), Фінляндія (12%), Німеччина та Австрія (по 13%).

Відпустку далеко від дому не можуть собі дозволити аж 54% мешканців Румунії - фото 417065
Відпустку далеко від дому не можуть собі дозволити аж 54% мешканців Румунії

У порівнянні з 2010 роком відсоток людей, які не могли дозволити собі відпустку протягом одного тижня поза домом, знизився у всіх державах-членах, за винятком Італії та Греції. У цих країнах частка зросла на 4 і 3 процентні пункти відповідно.

Кожен третій мешканець ЄС не зміг дозволити собі відпустку минулого року: статистика - фото 417067

Зауважимо, що одне з опитувань свідчить про те, що дві третини мандрівників брешуть про відпустку. Дослідження, проведене сервісом пошуку авіаквитків Jet Cost, показало, що значна частина мандрівників схильна прибріхувати щодо проведених канікул.

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Джерело: Європейська Правда
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