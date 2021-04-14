Мандрівник впав з човна і ледь не потрапив у пащу кита: відео

51-річний турист Маріно Гербаваз разом зі своєю 22-річною дочкою Джилліан відправився на морську прогулянку. В якийсь момент чоловік впав за борт човна і при зіткненні з китом мало не потрапив ссавцю в пащу. Інцидент стався біля узбережжя ПАР в затоці Алгоа.

Як пише Daily Mail, мандрівники спостерігали за дельфінами, коли кит виринув з глибин і врізався в прогулянковий катер. Удар був настільки сильним, що Маріно випав за борт. Ссавець відкрив рот, всмоктуючи дрібних риб разом з водою і ледь не проковтнуло туриста. До чоловіка швидко підплив інший катер і врятував його з води.

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Гербаваз посміявся над ситуацією разом з дочкою, а його дружина ще деякий час була в шоці. Власник човна зазначив, що пасажирам дуже пощастило, якби кит вдарив човен не в центр, все могло закінчиться інакше. Проте, після зустрічі з морським ссавцем катер все одно довелося лагодити.

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