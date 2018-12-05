Мандрівник показав унікальне біле оленя: фотофакт

Знаменитий тревел-фотограф зумів зафіксувати на камеру дитя білосніжного оленя.

Знайомтесь, Мадс Нордсвеен (Mads Nordsveen) – відомий норвезький фотограф, який попри юний вік вже встиг заробити собі славу за роботу з відомими виданнями та брендами.

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Якось під час прогулянки горами 24-річний Мадс помітив білосніжне оленятко. Його колір був настільки казковим, що він навіть зливався зі снігом. Не дивно, що фотограф вирішив сфотографувати тваринку-альбіноса, які доволі рідко трапляються у природі.

Джерело всіх фото: instagram.com/mads

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