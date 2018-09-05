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Мандрівник показав неймовірне небо над Гренландією: фотофакт

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Фантастичне небо над Гренландією - фото 1
Фантастичне небо над Гренландією / Jonathan Irish

Тревел-фотограф Джонатан Айріш зафіксував казкове небо кольору жувальної гумки над Гренландією.

На офіційному профілі National Geographic з'явився ефектний знімок з Гренландії, від якого важко відвести погляд. Кадр вдалось зробити тревел-мандрівнику Джонатану Айрішу, який упіймав справді казкове небо та хмари під час останньої мандрівки на острів. Зацініть!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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