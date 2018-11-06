Мандрівки світом, від яких перехоплює дух: фото Яна Гаврона

Талановитий фотограф ділиться своїми подорожами, надихаючи пакувати валізи та їхати світ за очі.

Знайомтесь, Ян Гаурон (Jan Gawron) – молодий фотограф та оператор дрона, який мешкає та працює у німецькому місті Гайдельберг. У вільний час хлопець намагається мандрувати світом, ловити атмосферні вуличні фото, а також пейзажі, які стають натхненням для тих, хто все ще вагається чи вирушати у подорожі, чи ні. Тож не дивно, що за профілем фотографа в Instagram стежать понад 30 тис. осіб.

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Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan

Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan

Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan

Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan

Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan

Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan

Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan

Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan

Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan

Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan

Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan

Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan

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