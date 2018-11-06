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Мандрівки світом, від яких перехоплює дух: фото Яна Гаврона

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Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати - фото 1
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan

Талановитий фотограф ділиться своїми подорожами, надихаючи пакувати валізи та їхати світ за очі.

Знайомтесь, Ян Гаурон (Jan Gawron) молодий фотограф та оператор дрона, який мешкає та працює у німецькому місті Гайдельберг. У вільний час хлопець намагається мандрувати світом, ловити атмосферні вуличні фото, а також пейзажі, які стають натхненням для тих, хто все ще вагається чи вирушати у подорожі, чи ні. Тож не дивно, що за профілем фотографа в Instagram стежать понад 30 тис. осіб.

І ще: Подорож Монголією, від якої перехоплює дух

Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати - фото 287083
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати - фото 287082
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати - фото 287081
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати - фото 287080
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати - фото 287079
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати - фото 287078
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати - фото 287077
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати - фото 287076
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати - фото 287075
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати - фото 287074
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати - фото 287073
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати - фото 287072
Фото Яна Гаврона, які надихають подорожувати / instagram.com/kolkrabenjan

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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