Мандрівка світом упродовж року: фото, від яких перехоплює дух

Талановитий фотограф з Польщі ділиться кадрами зі своїх подорожей різними куточками світу. Це варто побачити!

Знайомтесь, Вітольд Зьомек (Witold Ziomek) – польський фотограф-самоучка, який у 2017 прихопив камеру та вирушив у мандрівку світом. Варто відзначити, що хлопець щодня продає сувеніри у Cloth Hall у Кракові, але раз у місяць поєднує роботу з подорожами.

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"Я тричі їздив до Ісландії (і планую вчетверте), також був в Австрії, Італії, Словенії, Португалії, Марокко, Таїланді та М'янмі. Я багато подорожую Польщею. Також планую побувати у США, Йорданії, Балканах та по Європі. Навіть отримав кілька божевільних ідей щодо поїздки з Польщі до В'єтнаму на авто. Поки я виграв кілька фотоконкурсів, але це тільки пролог до пристрасті мого життя", – ділиться Вітольд.

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

Талановитий фотограф ділиться мандрами / Witold Ziomek

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