Атмосферні фото Маркуса Магнберга, від яких перехоплює дух

Талановитий фотограф створює неймовірні кадри природи та міських пейзажів, від яких важко відвести погляд.

Знайомтесь, Маркус Магнберг (Marcus Magnberg) – талановитий фотограф-самоучка, який мешкає у місті Гетеборг на заході Швеції. Хлопець фокусується на вуличній та ландшафтній зйомці.

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"Мій дідусь був еталоном всього мого життя, завжди бігав з камеру, щоб бути готовим захопити момент. Він навчав мене основам і відтоді я щодня намагаюсь дізнаватись щось нове. Це мій спосіб виразити себе. Ласкаво прошу до моєї мандрівки", – відзначає Маркус.

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

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