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Атмосферні фото Маркуса Магнберга, від яких перехоплює дух

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Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 1
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

Талановитий фотограф створює неймовірні кадри природи та міських пейзажів, від яких важко відвести погляд.

Знайомтесь, Маркус Магнберг (Marcus Magnberg) – талановитий фотограф-самоучка, який мешкає у місті Гетеборг на заході Швеції. Хлопець фокусується на вуличній та ландшафтній зйомці.

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"Мій дідусь був еталоном всього мого життя, завжди бігав з камеру, щоб бути готовим захопити момент. Він навчав мене основам і відтоді я щодня намагаюсь дізнаватись щось нове. Це мій спосіб виразити себе. Ласкаво прошу до моєї мандрівки", – відзначає Маркус.

Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276952
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276951
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276950
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276949
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276948
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276947
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276946
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276945
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276944
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276943
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276942
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276941
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276940
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276939
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276938
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276937
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих - фото 276936
Цей фотограф своїми знімками змушує затамувати подих / Marcus Magnberg

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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