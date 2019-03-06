Манчестер Юнайтед втратив 10 гравців перед матчем з ПСЖ

Десять футболістів Манчестер Юнайтед можуть пропустити матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. У чому причина?

За інформацією ЗМІ, Хуан Мата, Антоні Марсьяль, Антоніо Валенсія, Неманья Матіч, Андер Еррера, Алексіс Санчес, Джессі Лінгард і Маттео Дарміан травмовані, а Філ Джонс відновлюється після хвороби.

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Лідер команди Поль Погба – дискваліфікований. Участь у матчі Маркуса Рашфорда – під питанням. Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер включив до заявки дебютантів.



"Кожен молодий гравець нашого клубу мріє зробити те, що вийшло у Рашфорда. У когось з них буде чудовий шанс. Нам потрібно забити перший гол і оживити інтригу. Коли в тебе ніхто не вірить, треба показувати, що в тебе є характер. Всі знають, що ми на це здатні, ми вже робили таке", – розповів Сульшер.

Матч ПСЖ – МЮ відбудеться 6 березня. Початок – 22:00 за київським часом.

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