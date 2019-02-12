Фенербахче – Зеніт: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 12-02-2019

Перший матч плей офф Ліги Європи між командами Фенербахче – Зеніт відбувся у вівторок, 12 лютого. Дізнайтеся рахунок гри та дивіться відео голів поєдинку!

Ліга Європи у 2019 році стартувала з матчу Фенербахче – Зеніт. У цьому турнірі незабаром ми побачимо й українські команди, а поки що до вашої уваги огляд поєдинку 12 лютого.

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Гра Фенербахче – Зеніт розпочалася із натиску господарів поля. Прикметно, що в стартовому складі російського клубу вийшов український футболіст Ярослав Ракицький. Екс-гірник став гравцем Зеніта під час зимового трансферного вікна, і вже на 5 хвилині в дебютному матчі за нову команду він отримав жовту картку. Тим часом активні дії Фенера завершилися голом. На 21 хвилині м'яч після кутового відскочив до Слімані, який зблизька розстріляв ворота Зеніту.

Дивитися онлайн відео голу Слімані (Фенербахче):

Росіяни могли зрівняти рахунок під завісу першого тайму. На 43 хвилині арбітр призначив пенальті, але Мак не зумів його реалізувати.

У другому таймі обидві команди не відзначилися результативними ударами. Хороші моменти мав як Фенербахче, так і Зеніт, однак голів у матчі ми більше не побачили. Відтак, усе вирішиться в поєдинку-відповіді, який відбудеться 21 лютого. Вболіваємо за Фенер, з дитинства ;)

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