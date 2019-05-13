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Гра престолів

Манчестер Сіті став чемпіоном Англії: як клуб Зінченка виборював перемогу

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Manchester City - фото 1
Manchester City

Чинний чемпіон Англійської прем'єр-ліги, футбольний клуб Манчестер Сіті, у якому грає українець Олександр Зінченко, відстояв свій титул та другий рік поспіль оформив чемпіонство. Дивіться, як це було!

Доля чемпіонства Англії вирішувалася 13 травня 2019. У турнірній таблиці АПЛ за лідерство змагалися Манчестер Сіті та Ліверпуль. При цьому інтрига в сезоні зберігалася до фінального туру, адже клуб Олександра Зінченка випереджав суперників всього на 1 очко.

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Обидві команди зіграли свої останні матчу сезону в неділю, 13 травня. Ліверпуль з рахунком 2:0 обіграв Вулвергемптон, а Ман Сіті на виїзді розгромив Брайтон – 4:1.

Відтак, саме Зінченко і Ко стали чемпіонами АПЛ з 98 очками в своєму активі, а от мерсисайдці посіли почесне друге місце, набравши 97 очок. "Бронза" дісталася Челсі, а четверте і п'яте місце відповідно посіли Тоттенгем та Арсенал.

У результаті Манчестер Сіті став шестиразовим чемпіоном Англії. Раніше він перемагав в англійському чемпіонаті в 1937-му, 1968-му, 2012-му, 2014-му і 2018 роках. При цьому Зінченко вже другий рік поспіль виграв престижне звання чемпіона! Цікаво, що в минулому сезоні його команда набрала 100 очок в 38 іграх, що стало новим рекордом АПЛ.

Нагадаємо, що англійські команди Ліверпуль і Тоттенгем зіграють у фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться вже 1 червня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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