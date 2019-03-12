Манчестер Сіті – Шальке онлайн трансляція: коли і де дивитися матч Ліги чемпіонів

Матч Манчестер Сіті – Шальке у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться вже у вівторок, 12 березня. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн поєдинок, щоб вболівати за команду Зінченка або Коноплянки!

Перший поєдинок між командами Шальке – Манчестер Сіті в ЛЧ 2019 завершився з рахунком 2:3. Водночас кінцівка матчу була дуже показовою: "кобальтові" вели в рахунку 2:1 і з 68-ї хвилини грали в більшості, але примудрилися двічі пропустити на останніх хвилинах.

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Відтак, виїзна перемога команди Олександра Зінченка практично не залишає шансів пройти далі Євгену Коноплянці і Ко.

Анонс матчу Манчестер Сіті – Шальке

Дата: 12.03.2019

12.03.2019 Коли: 22:00

22:00 Місце проведення: Etihad Stadium, Манчестер

Etihad Stadium, Манчестер На якому каналі трансляція: Футбол 2

Футбол 2 Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv

на сайті OLL.tv Прогноз і ставки букмекерів: 1,14 – 9,50 – 25,00

Підопічні Хосепа Гвардіоли вважаються фаворитами матчу, і це недивно, зважаючи на успіхи Ман Сіті та їхню перемогу на виїзді. Загалом команда Зінченка виграла 9 останніх поєдинків, в одному з яких здобула Кубок англійської ліги.

Зінченко

Натомість статистика Шальке виглядає просто гнітюче. Команда не перемагає з 6 лютого: за 6 останніх матчах підопічні Доменіко Тедескі зазнали 5 поразок із загальним рахунком 5:17. Можливо, зробити камбек своїй команді допоможе наш Євген Коноплянка, який не грав понад місяць. Але на рахунку українця в цьому сезоні всього 1 м'яч в 17 поєдинках, тож шансів стати героєм ЛЧ в нього теж мало.

Коно

Орієнтовні стартові склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон – Даніло, Вокер, Компані, Зінченко – Бернарду Сілва, Гюндоган, Давід Сілва – Стерлінг, Агуеро, Сане.

Не зіграють: Харіт, Ут, Маскарель, Шопф, Каліджурі

Шальке: Ферманн – Брума, Саліф Сане, Настасіч – Маккенні, Руді, Очіпка, Бенталеб, Коноплянка – Емболо, Бургшталлер.

Не зіграють: Фернандінью, Отаменді, Де Брюйне, Менді, Браво

А за кого вболіваєте ви?

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