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Манчестер Сіті – Шахтар онлайн ▶ дивитись трансляцію матчу ЛЧ
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Матч Манчестер Сіті – Шахтар може стати вирішальним у боротьбі за путівки в наступний раунд Ліги чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: дивіться і вболівайте за "гірників", адже їм потрібна перемога!
У вівторок, 26 листопада, донецький Шахтар грає на виїзді з Манчестер Сіті. Саме в цьому поєдинку "гірники" мусять викластись на максимум, аби не втратити шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.
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І хоча статистика зустрічей явно не на користь української команди, ми сподіваємось в успіх підопічних Луїша Каштру на "Етіхаді".
АНОНС МАТЧУ МАН СІТІ – ШАХТАР
- Дата: 26.11.2019
- Коли: 22:00
- Місце проведення: стадіон "Етіхад", Манчестер
- Головний арбітр: Славко Вінчич (Словенія)
- На якому каналі трансляція: Футбол 1
- Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,14 – 8,00 – 17,00
На старті Ліги чемпіонів команда Гвардіоли розгромила Шахтар з рахунком 0:3. І хоча "гірники" й не розраховували на очки в цьому матчі, зараз їхня доля може вирішитися саме в поєднику-відповіді. Сьогодні Шахтарю треба обов'язково зачепитися на "Етіхаді" за очки, адже в донеччан однакова кількість очок з загребським Динамо (по 5). Якщо ж "гірники" програють Сіті, а хорвати не програють "Аталанті", шанси Шахтаря на друге місце в групі С і відповідно вихід в плей-офф помітно погіршаться.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ VS ШАХТАР
Однак "містяни" теж досить мотивовані на гру. Манчестер Сіті може офіційно оформити вихід у наступний раунд ЛЧ, просто не програвши команді Каштру. Для того, щоб достроково вийти в 1/8 фіналу з першого місця, Ман Сіті потрібно виграти у "гірників". Зважаючи на не надто впевнений старт в АПЛ, складається враження, що чемпіони Англії за тур до фінішу групового етапу ЛЧ зроблять усе можливе, щоб довести свою перевагу та перетворити останній тур для себе на формальність.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАН СІТІ – ШАХТАР
Ускладнює ситуацію для Шахтаря не тільки статус суперника та катастрофічна статистика зустрічей, а й кадрові проблеми. У Манчестері не зіграють лідери "гірників": Тайсон не допоможе своїй команді через травму, а Марлос – через дискваліфікацію. Ман Сіті теж зазнало втрат: напередодні травмувався Серхіо Агуеро, а Зінченко, Ляпорт і Сане ще не відновились від травм.
Зважаючи на всі проблеми Шахтаря, букмекери не дають жодних шансів нашій команді. Авторитетна контора William Hill на перемогу Манчестер Сіті приймає ставки з коефіцієнтом 1,14. Нічия оцінюється в 8,00, а успіх українського клубу – у 17,00.
Орієнтовні стартові склади команд
- Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Фернандінью, Анхеліньо – Де Брюйне, Родрі, Д. Сілва – Б. Сілва, Жезус, Стерлінг
- Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Тете, Коваленко, Коноплянка – Мораєс
Огляд попереднього матчу команд:
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