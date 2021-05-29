МАНЧЕСТЕР СІТІ ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись фінал Ліги чемпіонів 2021

Матч Манчестер Сіті (Англія) – Челсі (Англія) вирішить, хто ж виграє Лігу чемпіонів 2021. До вашої уваги онлайн трансляція запеклого фіналу: дивіться та вболівайте за своїх фаворитів!

Пеп Гвардіола не виводив свої команди в фінал Ліги чемпіонів десять років! Для Томаса Тухеля це буде другий фінал за два сезони. Манчестер Сіті ледь не в кожному сезоні вважається одним з фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів, але у фінал ЛЧ найбагатший клуб Англії пробився вперше, пише Радіо МАКСИМУМ.

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Фаворитом протистояння букмекери вважають підопічних Пепа Гвардіоли.

Анонс фіналу ЛЧ МАНЧЕСТЕР СІТІ – ЧЕЛСІ

Дата: 29.05.2021

29.05.2021 Коли: 22:00

22:00 Місце проведення: Порту, "Драгау"

Порту, "Драгау" Головний арбітр: Антоніо Матеу Лаос

Антоніо Матеу Лаос На якому каналі трансляція: Футбол 1

Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах gooool.org

на сайтах gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,93 – 3,58 – 4,58

До фіналу проти Челсі готові всі гравці Манчестер Сіті. Це буде останній матч Серхіо Агуеро за "городян", але ймовірно аргентинець в старті не зіграє. Примітно, що Гвардіола в ключових матчах сезону використовував схему без класичних нападників.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ – ЧЕЛСІ ТУТ

У перших 25 матчах під керівництвом Томаса Тухеля Челсі пропустив всього 11 голів, зігравши на нуль 72% поєдинків. Але сезон "сині" завершують серією з п'яти матчів без кліншитів (сім пропущених голів). Схожа тенденція спостерігається і у Манчестер Сіті.

Це буде четверта в сезоні зустріч Челсі з Манчестер Сіті. У першому колі АПЛ Челсі поступився на своєму полі Сіті. Потім в двох матчах перемогли "сині". У двох програних матчах Гвардіола випускав проти Челсі свій напіврезервний склад. Всього це буде 169-й матч в історії між Челсі і Манчестер Сіті. Попереду лондонці: 70 перемог, 39 нічиїх, 59 поразок.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАНЧЕСТЕР СІТІ – ЧЕЛСІ

Орієнтовні склади команд:

МАНЧЕСТЕР СІТІ: Едерсон – В окер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Марез, Фернандіньо, Гюндоган, Фоден – Бернарду Сілва, Де Брюйне

– В – – ЧЕЛСІ: Менді – Аспілікуета, Сілва, Рюдігер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чілуелл – Пулішич, Маунт, Вернер

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