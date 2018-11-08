Манчестер Сіті – Шахтар: Фонсека прокоментував абсурдне пенальті

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека після розгромної поразки від Манчестер Сіті прокоментував абсурдне пенальті у ворота своєї команди. До вашої уваги також відео курйозного моменту, за який арбітр вказав на одинадцятиметровий.

На 24-й хвилині хавбек Ман Сіті Рахім Стерлінг зачепився за газон і впав у штрафному "гірників". Однак арбітр зустрічі Віктор Кашшаї вирішив, що це Микола Матвієнко збив суперника і призначив пенальті, яке реалізував Габріель Жезус.

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Паулу Фонсека після поразки від Манчестер Сіті з рахунком 0:6 наголосив, що Шахтар програв не через це пенальті, однак саме його призначення – абсурдне.

Пенальті? Важко говорити про це після такого результату. Це смішно, це все, що я можу сказати, всі бачили епізод. Ми програли гру не через пенальті. Що я сказав арбітру? Те ж, що і тут [на прес-конференції] – це було смішно, – зазначив наставник гірників.

Дивіться також відео несправедливого пенальті:

Відзначимо, що арбітр Кашшаї, який обслуговував цей матч ЛЧ, відомий українцям своєю жахливою помилкою під час матчу Євро-2012 Україна – Англія (0:1). На 62-й хвилині того поєдинку форвард збірної України Марко Девіч забив чистий гол у ворота Англії, але Кашшаї якимось дивом не побачив, що м'яч на півметра залетів у ворота, і гол не зарахував.

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