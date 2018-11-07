Манчестер Сіті – Шахтар: відео голів та огляд розгромного матчу ЛЧ

Матч між командами Манчестер Сіті – Шахтар відбувся у рамках четвертого туру групового етапу ЛЧ. Дізнайтеся рахунок гри та дивіться онлайн відео голів запеклого поєдинку 7 листопада!

Поєдинок Манчестер Сіті – Шахтар розпочався із домінування господарів поля, яке незабаром переросло в гольову перевагу. Уже на 13 хвилині городяни забили перший гол у ворота П'ятова. Марез прострілив на Давіда Сільву, якого ніхто не прикривав у штрафній зоні – іспанець без проблем переправив м'яч в сітку.

Відео голу Давіда Сільви на 13 хвилині – рахунок 1:0

За лічені хвилини гірники пропустили вдруге, однак цього разу геть несправедливо. Стерлінг зачепився за газон у штрафному, а от арбітр вирішив, що його збив Матвієнко. Відтак – пенальті. Жезус забивав другий м'яч у ворота Шахтаря.

Відео голу Габріеля Жезуса на 24 хвилині – рахунок 2:0

На старті другого тайму підопічні Гвардіоли знову відзначилися. При цьому автором асисту став українець Олександр Зінченко. Саме після його передачі Стерлінг на швидкості втік від Коваленка з Майконом і з лінії штрафного обвідним ударом поцілив у дальній кут!

Відео голу Стерлінга на 48 хвилині – рахунок 3:0

На 70-й хвилині рефері знову призначив одинадцятиметровий, і знову у ворота П'ятова. Цього разу по ділу: Степаненко збив Давіда Сільву в штрафному. Пенальті реалізував той же Жезус, пробивши точно під поперечину.

Відео голу Габріеля Жезуса на72 хвилині – рахунок 4:0

Під завісу тайму Шахтар ще двічі пропустив. Матвієнко обрізався в центрі поля, і манкуніанці провели блискавичну контратаку. Після передачі від Гюндогана Марез в штрафному грудьми скинув собі м'яч під удар і збільшив перевагу своєї команди.

Відео голу Мареза на 84 хвилині – рахунок 5:0

На останній додатковій хвилині Ман Сіті довели рахунок до остаточного розгрому. Після передачі на хід Жезус перекинув м'яч через П'ятова та оформив хет-трик.

Відео голу Жезуса на 92 хвилині – рахунок 6:0

У результаті Шахтар зазнав другої поразки від Манчестер Сіті в цій Лізі Чемпіонів. Поєдинок на виїзді завершився з рахунком 6:0, а вдома гірники програли 0:3.

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