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Манчестер Сіті – Шахтар: відео голів і огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів

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Шахтар зіграв проти Манчестер Сіті - фото 1
Шахтар зіграв проти Манчестер Сіті / xsport

Донецький Шахтар зіграв в гостях в англійського Ман Сіті в п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів, а також огляд поєдинку 26 листопада 2019-го року!

Шахтар і Манчестер Сіті провели поєдинок на "Етіхаді". І хоча букмекери не давали жодних шансів "гірникам", українська команда зуміла вигризти несподіваний результат на виїзді.

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Перший тайм розпочався із активного пресингу господарів поля. Та, попри перевагу "містян", Шахтар теж не пас задніх та "відстрілювався" контратаками. У підсумку - перший тайм завершився без голів, хоч із кількома хорошими моментами в обох команд.

Рахунок у матчі Ман Сіті відкрив на 56 хвилині: після передачі де Брюйне в центр штрафного Жезус зачепився за м'яч і відпасував на Гюндогана, який точно пробив у порожній кут!

Дивитись онлайн відео голу Гюндогана:

Та підопічні Каштру не опустили рук та вже за кілька хвилин відповіли голом! Тете підключив на правому фланзі Додо, який відпасував точно на Соломона, а ізраїльтянин завдав точного удару по воротах Едерсона. Прикметно, що Манор саме вийшов на поле замість Євгена Коноплянки.

Відео голу Соломона на 69 хвилині:

Не встигли "гірники" оговтатись від радості, як ледь не пропустили. Після удару свіженького Давіда Сілви Пятов і Кривцов майже закотили м'яч у власні ворота, але наш захисник вчасно вибив сферу із самісінької лінії та врятував ситуацію. Матч завершився із рахунком 1:1.

Таким чином Манчестер Сіті набрав 11 очок та забезпечив собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Натомість Шахтар із 6 очками розташувався на другому місці в групі С. У паралельному поєдинку Динамо поступилось Аталанті, у результаті чого хорвати залишились на третій позиції із 5 очками, а італійці йдуть четверими із 4 очками в активі. Тепер "гірники" вирішать свою долю в останньому турі та поборються за путівку в наступний раунд ЛЧ в домашньому поєдинку проти італійців.

Дивіться онлайн відео огляд матчу Ман Сіті vs Шахтар від 26-11-2019:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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