Kalush ввірвався на українську реп-сцену: дебютний кліп гурту-протеже alyona alyona

Протеже шалено популярної реперки alyona alyona гурт KALUSH презентував свій перший кліп "Не маринуй". Знайомтесь з новим зірками хіп-хопу та дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Потенційні учасники лейблу alyona alyona тріо KALUSH випустили перший трек "Не маринуй" та кліп на нього, який вже встиг привернути до себе увагу. Хоч і доволі складно розібрати текст пісні, однак її атмосфера та яскравий кліп не викликають запитань. І це не дивно, адже відео створював режисер більшості кліпів alyona alyona молодий та перспективний Delta Arthur.

І ще: Антитіла – Буде син: дивіться новий кліп з архівними відео родини Тополі

Відомо, що у тріо KALUSH входять репер та лідер Псючий Син з незвичайним флоу, Килиммен, на якому тримаються куплети, та Ігор Діденчук – хлопець з сопілкою, який майстерно грає на народних інструментах.

Дивитися онлайн кліп Kalush – Не маринуй:

Читайте також: KHAYAT – OSOKA: дивіться новий атмосферний кліп про зраду (18+)