MamaRika випустила щемливий кліп на нову пісню "Щастя"

Співачка MamaRika записала нову зворушливу пісню "Щастя" та атмосферний кліп на неї, який повертає у найкращі моменти життя. Цю новинку варто побачити!

Популярна українська співачка MamaRika презентувала нову композицію "Щастя", яка дуже актуальна для багатьох українців під час війни. Трек створено, щоб надихати та додавати віри і сил боротись за своє майбутнє, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: FIINKA – "Бий!": слухайте пісню про те, що треба робити з ворогом



Всі ми родом з дитинства… І коли болить душа, подумки повертаємось до рідної хати, де трава була така висока, а мамині обійми ховали від всіх бід…Зараз ми розкидані по світу, але тільки на рідній землі дихаємо вільно, бо тут наше щастя…, – ділиться виконавиця.

Також MamaRika додає, що ця пісня повертає у найкращі миті життя, повертає у спогади та у рідну домівку, "в країну дитинства, де хочеться заховатися від всіх і знову стати маленьким".

MamaRika – Щастя, дивіться кліп онлайн:

Читайте також: "Досі люблю": Max Barskih та Даша Суворова записали спільну пісню про Львів