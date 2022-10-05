FIINKA – "Бий!": слухайте пісню про те, що треба робити з ворогом

FIINKA – українська співачка та акторка, справжнє ім'я якої Ірина Вихованець, випустила нову пісню "Бий!", яка закликає не припиняти боротьбу. Слухайте і ви нову гумористичну музичну роботу!

Трек "Бий!" – це черговий гумористичний сингл від співачки FIINKA на каналі ЛіжникTV. Прем'єра пісні відбулася 1 жовтня 2022 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, понад 6 тисяч вподобайок та схвальні коментарі від слухачів.

І ще: "Досі люблю": Max Barskih та Даша Суворова записали спільну пісню про Львів

FIINKA отримала такі позитивні коментарі: "Я пишаюся тим, що я Українець і тим, що у нас є такі як ви!", "Вже який раз слухаю – рай для вух!", "Яка чудова пісня! За п'ятий чи шостий раз вже вивчила слова. Чекаємо нових хітів!", "Ні додати, ні відняти! Най нам Бог помагає!" тощо.

Слухати пісню FIINKA – Бий!:

До теми: "Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю": Jerry Heil переспівала хіт Олега Винника