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MamaRika похизувалася фігурою після перших пологів: спокусливі фото у білизні

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MamaRika - фото 1
MamaRika / instagram

Українська співачка MamaRika, яка на початку серпня вперше стала мамою, показала, як виглядає її тіло після пологів. Зірка сфотографувалася на тлі зимового лісу у відвертому вбранні та спокусливих позах.

Так, у своєму Instagram MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) опублікувала свіжу серію фото, на яких позує у спідній білизні, демонструючи струнку фігуру.

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Артистка позувала перед величезним вікном, з якого відкривався мальовничий вид на ліс. Вона приміряла розкішну мереживну білизну і похвалилася своїм татуюванням. MamaRika стояла спиною до камери на носочках. Рожеве волосся було розпущене, а сексуальності образу додали підняті вгору руки.

У підписі до знімків співачка запропонувала своїм підписника обрати той кадр, який сподобався їм більше.

MamaRika похизувалася фігурою після перших пологів: спокусливі фото у білизні - фото 493117
MamaRika похизувалася фігурою після перших пологів: спокусливі фото у білизні - фото 493116

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