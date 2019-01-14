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MamaRika – Дай нам Боже: вийшла нова красива пісня зірки

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Прем'єра пісні MamaRika – Дай нам Боже - фото 1
Прем'єра пісні MamaRika – Дай нам Боже

Українська R'n'B-виконавиця MamaRika привітала українців з різдвяними святами та Старим Новим Роком світлою композицією. Нова пісня "Дай Нам Боже" качає з першої ноти. Зацініть!

Пісня "Дай Нам Боже" стала своєрідним поєднанням народних та R'n'B мотивів, з яким ми вже знайомі завдяки попереднім пісням MamaRikа – ХХДД та FAYNO.

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"Дай Нам Боже – сучасне R'n'B з народним фундаментом. Бо майбутнє неможливе без минулого. Ми навіть ексклюзивно використали магічні співи справжнього мольфара. "Дай Нам Боже" – моя промова до Всесвіту, до моєї країни, до кожного українця. Це мотивуюча композиція, мій світлий меседж у майбутнє, одна з найглибших пісень у моєму репертуарі, якою я хочу сказати: "Боже, дай нам сил вірити в політ без крил, бачити твою любов – де добро є, де є зло", – поділилася співачка.

А як вам новий експеримент від MamaRikа?

Слухати онлайн пісню MamaRika – Дай нам Боже:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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