MamaRika – Проліски: новий яскравий кліп запалює мережу

Українська співачка MamaRika потішила фанатів запальним кліпом на пісню Проліски, який заворожує своєю естетикою. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Популярна співачка MamaRika нарешті випустила яскравих та захопливий кліп на трек "Проліски", що встиг підкорити серця шанувальників. Романтично-танцювальна пісня отримала не менш колоритний відеоряд, показавши красиву квіткову історію.

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"Проліски – це біт про кохання, в якому проводиться тонка паралель між ніжними, тендітними квітами та дівчатами. В пісні МамаРіка поєднує в вокалі хіп-хоп та елементи фольку, що формує оригінальний стиль – український R'n'B", – йдеться у описі

Дивитись онлайн новий кліп MamaRika – Проліски:

Текст і слова пісні MamaRika – Проліски:

1 куплет:

А там за пагорбом сідає сонце

Люди питають хто ці двоє - хто це?

Сидять у тиші до самої ночі

Вони б сказали, та не хочуть

За них все скажуть очі

Приспів :

Він покохав її по весні

Бо її очі мов проліски, проліски

Він покохав її по весні

Бо її очі мов проліски, проліски (2 р.)

Дон дігі Дон, Дон дігі Дон Дон (8 р.)

2 куплет:

Її очі - то є глибина, глибина

Він щоночі тоне в них у своїх снах

А зранку цей погляд завжди буде поряд,

Хай люди говорять, вони не зі зла

Її очі чисте відображення

Як знайти такі - ніхто не скаже нам.

Та зустрівши свої на всі сто

Ти танцюєш, співаєш

Дон дігі Дон, Дон дігі Дон

Хай навколо все зникне на мить

Хай не чути нікого, крім нас самих

Хай сьогодні день мов яскравий сон

I в її очах квітне пролісок, пролісок

Приспів :

Він покохав її по весні

Бо її очі мов проліски, проліски

Він покохав її по весні

Бо її очі мов проліски, проліски (2 р.)

Дон дігі Дон, Дон дігі Дон Дон(8 р.)

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