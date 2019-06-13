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Мама Наомі Кемпбелл стала обличчям бренду купальників: ефектні знімки

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Валері Морріс-Кемпбелл - фото 1
Валері Морріс-Кемпбелл / instagram

Валері Морріс-Кемпбелл, мама відомої супермоделі Наомі Кемпбелл, стала обличчям нової колекції купальників бренду JD Williams. Гарячі фото з’явилися на сторінці жінки в мережі Instagram.

Так, на ефектних кадрах 67-річна Валері продемонструвала прекрасну фігуру. У неї приголомшливе тіло: рельєфні руки і ноги, що прекрасно підкреслив фотограф. На одному з фото жінка позувала у яскравому закритому купальнику, сидячи на кріслі біля басейну.

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Варто відзначити, що Валері не вперше прикувала до себе увагу розкішною фігурою. Вона часто з'являється на червоних доріжках, а також знімається в різних рекламних кампаніях разом зі своєю відомою дочкою.

Мама Наомі Кемпбелл стала обличчям бренду купальників: ефектні знімки - фото 334016
Мама Наомі Кемпбелл стала обличчям бренду купальників: ефектні знімки - фото 334015

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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