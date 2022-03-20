Мама Ілона Маска знову з'явилася на публіці в костюмі від української дизайнерки

Мама мільярдера Ілона Маска знову з'явилася на публіці в образі української дизайнерки. Таким чином вона висловлює підтримку Україні.

Так, канадсько-південноафриканська модель Мей Маск, яка підтримує Україну з перших днів війни з Росією, на сторінці в Instagram поділилася фото наряду від української дизайнерки Христини Бобкової.

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Мама Ілона Маска приміряла костюм вільного крою, який складається з легких штанів та сорочки. Свій образ вона доповнила кросівки та капелюх. Вбрання входить у колекцію весна-літо 2022 року бренду BOBKOVA.

Щоб відволіктися від перегляду жахливих новин, я прогулялася в одязі українського дизайнера, – прокоментувала знімок Мей Маск.

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