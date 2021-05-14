Мама Ілона Маска у 73 роки знялася для казахстанського Elle

Мама Ілона Маска, модель Мей Маск знялася в новій фотосесії для казахстанського Elle. 73-річна зірка стала головною героїнею кавер-сторі глянцю.

Так, для фотосесії Мей Маск вибрала масивні прикраси і насичений відтінок червоної помади.

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На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала відповідні кадри. Вона позувала з виразним макіяжем і декількома перснями на руках. На Мей був білосніжний піджак, який вона скомбінувала з водолазкою в дрібну смужку. Завершували елегантний лук об'ємні сережки трикутної форми.

"А яка ви сьогодні? Кадри з кавер-сторі нашого нового номера з чарівною і такою живою Мей Маск", – пише казахстанський Elle в підписі до серії знімків з нового фотосету в інстаграмі. Шанувальникам дуже сподобався сміливий зовнішній вигляд зірки, тому в коментарях під публікацією вони залишають безліч компліментів і захоплених емоджі.

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