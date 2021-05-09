Ілон Маск зізнався, що має синдром Аспергера

Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск став зіркою популярного у США шоу Saturday Night Live, де не лише веселив публіку, а й розповів, що має синдром Аспергера. Тепер до профілів бізнесмена в соцмережах не виникає питань.

Засновник компаній Tesla, SpaceX та The Boring Company Ілон Маск не потребує додаткової уваги, однак нещодавно став ведучим комедійної програми Saturday Night Live (SNL) на телеканалі NBC. І йому вдалось не лише підняти настрій глядачам, а й трішки розповісти про себе, передає daily.afisha.

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"Для мене честь стати ведучим Saturday Night Live. І мій перший виступ сьогодні справді історичний, бо я буду першим ведучим SNL з синдром Аспергера. Принаймні, першим, хто в цьому зізнався", – розпочав Маск.

Він також пояснив, що ділиться на своєму профілі у Твіттер доволі неоднозначними думками через те, що "так працює мозок".

"Я заново винайшов електроавто та відправляю людей на Марс на космічному кораблі. Ви справді думали, що при цьому я буду звичайним спокійним хлопцем?", – відзначив інженер.

Відзначимо, що синдром Аспергера іноді називають формою високофункціонального аутизму, тобто людина може займатись всім, мати високий інтелект, але погано розвинені соціальні здібності.

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