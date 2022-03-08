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війна

Мама Ілона Маска підтримала українських захисників та опублікувала свої кадри з Києва

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Мей Маск - фото 1
Мей Маск / instagram

73-річна мати американського мільярдера, засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска Мей Маск неодноразово підтримувала Україну, яка бореться проти російської армії, що намагається захопити наші землі.

І на цей раз Мей Маск не залишилася осторонь. Вона підтримала українських чоловіків, котрі захищають Україну від окупаційних військ. 73-річна модель опублікувала на своїй сторінці у Instagram кадри, зроблені під час її поїздок до Києва.

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"Бажаю чоловікам в Україні, які виборюють свободу, залишайтеся сильними. Під час моїх поїздок до Києва у 2017 та 2021 роках у мене були чудові охоронці. Сподіваюся, вони у безпеці. Ми всі неймовірно засмучені та відчуваємо свою безпорадність у зв'язку з російським вторгненням", — написала мама Ілона Маска.

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