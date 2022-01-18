Малюнок вуличного художника Бенксі продали разом зі стіною

Власники будинку в англійському місті Лоустофт продали роботу вуличного художника Бенксі разом зі стіною будівлі, де вона була намальована. Це обурило місцевих жителів.

Графіті на стіні будівлі старого магазину електроприладів, що належить Гері та Надін Шварцам, з'явилося у серпні минулого року, пише Metro. Анонімний художник намалював тоді дівчинку з ломом у руках поряд із замком із піску.

І ще: Сторінку з коміксу про Людину-павука купили за рекордну суму

Як повідомляється, подружжя вирізало стіну з графіті в листопаді минулого року і продали приватному покупцеві, імовірно, за 1,5-2 мільйони фунтів стерлінгів. Місцевим жителям це не сподобалося, і вони вважають, що це егоїстично.

"Шкода, що хтось вирішив отримати вигоду з того, що не було зроблено для нього. Я впевнена, що Бенксі не малював цю роботу в надії, що хтось отримає від неї прибуток", – заявила заступниця мера міста Насіма Бегум.

Читайте також: Художник відтворює обкладинки музичних альбомів із LEGO