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Студії PlayStation використовуватимуть ШІ для прискорення розробки відеоігор

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ШІ для прискорення розробки відеоігор - фото 1
ШІ для прискорення розробки відеоігор / Dexerto

З нового корпоративного звіту Sony стало відомо, що внутрішні студії PlayStation використовуватимуть штучний інтелект і машинне навчання для прискорення циклу розробки відеоігор.

ШІ вже застосовували для Marvel’s Spider-Man 2. Про це повідомляє Insider Gaming

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Компанія заявила, що "підтримує технології, які можуть допомогти творцям максимізувати цінність їхньої інтелектуальної власності ефективними і якісними способами, включаючи зондування і захоплення, а також 3D-обробку в реальному часі, штучний інтелект і машинне навчання", і що ці технології допоможуть донести її інтелектуальну власність "швидко і за низькою вартістю до ширшого кола шанувальників".

Зазначається, що PlayStation використовувала машинне навчання при створенні Marvel’s Spider-Man 2 для розпізнавання голосу на певних мовах. Цей процес дозволив компанії автоматично синхронізувати субтитри з репліками кожного персонажа, що "значно скоротило процес субтитрування".

Sony також повідомила, що будує свою студію об'ємного захоплення, яка генерує 3D-дані людей і локацій для відтворення високоякісних зображень.

У майбутньому ми плануємо використовувати високоякісні 3D-активи, в тому числі дані про рух, отримані в нашій студії, накопичені кожною з наших компаній у різних функціональних підрозділах групи, а також досліджувати потенційні зовнішні продажі, – заявили в Sony.

У компанії також розповіли, що продовжать спільні дослідження з Epic Games і зосередяться на Unreal Engine, розробленому як фізичний рушій для генерації ігрового CG.

Наприклад, ми повторно використали 3DCG-компоненти з музичного кліпу, знятого за допомогою віртуального продакшну, для створення гри, дія якої відбувається в тому ж світі, а також випустили короткометражний фільм, що підтверджує нашу концепцію, з використанням Unreal Engine, – повідомили в Sony.

ШІ для прискорення розробки відеоігор - фото 546819
ШІ для прискорення розробки відеоігор

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Джерело: Insider Gaming
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