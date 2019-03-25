Малюк вперше побачив тата з новою зачіскою: його реакція безцінна

Це опубліковане в мережі відео стало вірусним за лічені дні і набирає мільйони переглядів і кумедних коментарів.

Міміка малюка, його рухи і жести показали весь спектр емоцій: такого повороту подій дитина ніяк не очікувала.

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Це веселе відео зняте сім'єю, що живе в Нью-Йорку (США). Як розповіла мама дитини, у її чоловіка раніше був афроамериканский варіант ірокеза, і він вирішив зробити собі найбільш звичайну зачіску.

На кадрах видно, як чоловік заходить в кімнату і підходить до малюка ззаду. Коли він вітається, дитина обертається, кілька секунд дивиться на "нового" тата, відвертається і починає плакати. Разом з тим малюк хапається рукою за лоб, знову дивиться на батька, продовжуючи плакати, і ще раз відвертається. І так кілька разів:

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