Акції Сбербанку на Лондонській біржі впали до 1 цента – це історичний мінімум

Акції російського Сбербанку на Лондонській фондовій біржі втратили понад 90% вартості з початку торгів у середу, обвалившись до $0,01.

Про це свідчать дані біржі.

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Обвал стався після того, як банк оголосив про відхід з європейського ринку. Банк пояснив, що дочірні банки Сбербанку в Європі зіткнулися з аномальним відпливом грошових коштів та загрозою безпеці працівників та відділень.

Сбербанк заявив, що більше не зможе здійснити постачання ліквідності європейським дочірнім компаніям за розпорядженням центрального банку, але рівень його капіталу та якість активів достатні для виплати всім вкладникам.

Sberbank Europe AG – банківська група, до складу якої входять активи Сбербанку Східної та Центральної Європи. Штаб-квартира Sberbank Europe AG була у Відні.

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