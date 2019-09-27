Маловідомі лайфхаки з яйцями

Розповідаємо про декілька цікавих ідей з курячими яйцями. Ці лайфхаки дійсно корисні й їх легко застосувати на практиці.

Зберігати яйця краще гострим кінцем вниз, не тільки тому що на тупому кінці є пори, що дозволяють яйцю "дихати" і довше не псуватися, а й тому, що при такому зберіганні жовток переміщається рівно в центр. Це робить яйце красивим в розрізі, особливо актуально це при подачі на святковий стіл.

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Яєчний білок легше збивається в міцну піну, якщо попередньо посуд з яйцями поставити в холодну воду на 1 годину. Спробуйте, відчуєте різницю!

Якщо яйце тріснуло, то перед варінням змастіть тріщину лимонним соком і можна не боятися, що воно витече.

Що робити з тріснутим яйцем

Лайфхак "золоте яєчко". Беремо сире яйце і гарненько струшуємо, для цього поміщаємо його в колготки на середину (можна у великій носок або панчохи) і двома руками розкручуємо протягом 5 хвилин. Далі варимо як звичайно. Має вийти дуже красиве жовте яйце.

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