МАЛЬМЕ ▶ ДИНАМО онлайн: дивитись трансляцію матчу Ліги Європи

Матч Мальме – Динамо може розставити всі крапки над "і" у боротьбі команд групи В за вихід у плей-офф Ліги Європи. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: дивіться та вболівайте за киян, адже їм необхідна перемога!

У четвер, 28 листопада, київське Динамо грає на виїзді зі шведським Мальме. Перша зустріч суперників у Києві завершився мінімальною перемогою української команди: тоді голом відзначився Віталій Буяльський.

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Тепер "біло-синім" потрібна перемога, щоб достроково оформити путівку плей-офф Ліги Європи.

АНОНС МАТЧУ МАЛЬМЕ – ДИНАМО

Дата: 28.11.2019

28.11.2019 Коли: 22:00

22:00 Місце проведення: стадіон "Мальме Нью Стедіум"

стадіон "Мальме Нью Стедіум" Головний арбітр: Павел Краловець (Чехія)

Павел Краловець (Чехія) На якому каналі трансляція: Футбол 2

Футбол 2 Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org

на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 2,80 – 3,30 – 2,65.

Поєдинок 28 листопада може стати вирішальним не лише для Динамо, яке в разі перемоги гарантовано забезпечать собі путівку в 1/16 турніру, а й для Мальме. Якщо шведи сьогодні програють, то залишаться без єврокубкової весни.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ МАЛЬМЕ – ДИНАМО

А от підопічні Олександра Михайличенка навіть за нічиєї матимуть хороші шанси на вихід у наступний раунд, але тоді киянам потрібно буде перемагати Лугано в останньому матчі. Якщо ж динамівці програють, то їхня доля буде залежати від результату матчу Копенгаген – Мальме, за умови домашньої перемоги над швейцарцями

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАЛЬМЕ VS ДИНАМО

Зважаючи на всі факти, фаворитом матчу букмекери вважають саме Динамо. Однак перевага "біло-синіх" аж ніяк не тотальна, адже, попри впевнену гру в УПЛ, у Лізі Європи кияни не виглядають переконливими.

Зараз українська команда з 6 очками в скарбничці розташувалась на другій сходинці в таблиці групи B, стільки ж очок має і Копенгаген, а Мальме відстає від лідерів всього на 1 бал. Відтак, становище динамівців вкрай хитке, тож розслаблятись команді не варто. Водночас скандинавська команда хоч і демонструє характер, але виглядає дещо слабшою за класом, тож вона цілком "по зубах" киянам. Віримо в успіх нашої команди!

Стартові склади команд на матч Ліги Європи

Мальме: Далін – Лассе Нільсен, Расмус Бенгтссон, Сафарі – Ерік Ларссон, Ракіп, Бачіру, Траустасон, Рієкс – Розенберг, Молінс

Далін – Лассе Нільсен, Расмус Бенгтссон, Сафарі – Ерік Ларссон, Ракіп, Бачіру, Траустасон, Рієкс – Розенберг, Молінс Динамо: Бущан – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Шепелєв, Буяльський, Вербіч – Бєсєдін

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