Малевич та бойчукісти ОНЛАЙН – виставка українського модернізму в Мадриді

Національний музей Тіссена-Борнеміза відкрив доступ до віртуального туру виставки українського модернізму 1900-1930 років.

Мінкульт повідомляє, що виставку "В очах бурі: український модернізм 1900-1930-х років" тепер можна подивитися онлайн. Щобільше, скористатися туром від кураторки Катерини Денісової з музичним супроводом сучасного українського звучання.

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Такі виставки мають на меті показати наше, невідоме Заходу мистецтво, яке втілює нелегкий шлях самовизначення українців, а з іншої сторони доводять приналежність та синхронізованість українського мистецтва з європейським контекстом тих часів", – каже заступниця очільника Мінкульту Анастасія Бондар.

Картини, представлені на виставці, доставляли з Києва до Національного музею Тіссена-Борнеміза в Мадрид з охороною 15 листопада 2022 року під час агресивних російських обстрілів. Щоб зберегти культурну спадщину України, все відбувалося таємно.

Спочатку твори мистецтва перевозили через Львів, потім до кордону в Раві-Руській, саме тоді, коли ракета впала в Польщі за 50 км від нього.

Як стверджують у PinchukArtCentre, колона прибула до Національного музею Тіссена-Борнеміза в Мадриді в неділю 20 числа і залишається найбільшим на сьогодні легальним транспортуванням творів мистецтва з країни, охопленої війною.

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