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Маленький фанат Ліверпуля розбив собі ніс у гонитві за зіркою клубу
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11-річний фанат Ліверпуля, чемпіона ЛЧ 2019, Луїс Фаулер розбив собі носа, у спробі отримати автограф форварда улюбленої команди Мохамеда Салаха.
Хлопчик дуже хотів отримати автограф свого кумира.
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Луїс зі своїм молодшим братом Айзеком чекали Салаха біля бази Ліверпуля в Мелвуді. Коли їх кумир сів в автомобіль, хлопчики побігли за машиною, розмахуючи руками, щоб привернути увагу футболіста. Луїс не помітив ліхтарний стовп і налетів на нього.
Салах вийшов з машини, дізнатися чи все в порядку з юним фанатом. Вони сфотографувалися, Мохамед подарував йому свою футболку і хлопчика відправили до лікарні. Сподіваємося, здоров'ю малого більше нічого не загрожує!
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