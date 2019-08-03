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Гравець Реала зганьбився у знаннях географії США: відеофакт
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Півзахисник "Реала" Кубо Такефуса, який перейшов в мадридський клуб цього літа, дав інтерв'ю журналістам в Мюнхені і припустився помилки у визначенні географії США.
Розповідаючи про вболівальників "Реала" у світі, 18-річний японський футболіст заявив: "У такого великого клубу, як "Реал", багато шанувальників у всіх країнах, будь то в Х'юстоні, Техасі. Ні, Х'юстон і Техас – це одне і те ж, адже так?"
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Насправді, Х'юстон – це місто на південному заході штату Техас. Сотні користувачів посміялися над незнанням футболістом географії.
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